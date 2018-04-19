ФРГ попросит США освободить ее от участия в санкциях против России

Власти Германии намерены обратиться к руководству США с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых антироссийских санкциях. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, глава минфина ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон попросит США вывести немецкие компании из под действия санкций против России. Кроме того, тему экономических ограничений собирается поднять канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Дональдом Трампом в конце апреля.

При этом имеются ввиду не конкретные компании, а весь немецкий бизнес. По информации газеты, крупные бизнесмены оказывают давление на канцлера и правительство. Предприниматели опасаются, что потеряют сотни миллионов евро из-за препятствий во взаимодействии с партнерами из России.

Под санкции США попали российские компании, с которыми сотрудничают немецкие Siemens, Daimler и Volkswagen, пишет "Лента.ру".

Напомним, 6 апреля минфин США объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список были внесены 24 российских чиновника и бизнесмена, а также 14 юридических лиц. Кроме того, Трамп пообещал ввести против России новые санкции, как только "она их заслужит".