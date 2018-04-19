В Екатеринбурге горело управление Пенсионного фонда

В управлении Пенсионного фонда в Екатеринбурге произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в службе спасения "Сова", в среду вечером на пульт диспетчера службы пожаротушения потупил сигнал о пожаре в здании на улице Мамина-Сибиряка, 145. По прибытию было установлено горение на шестом этаже.

Площадь пожара составила 15 кв.м. На месте работали 12 человек личного состава и три единицы техники. Причину возгорания установят специалисты.

Отметим, по данному адресу располагается Дом промышленности, в котором, среди прочих организаций, находятся управление Пенсионного фонда РФ и НПО автоматики им. академика Семихатова.