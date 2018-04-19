В Екатеринбурге врача обвинили в смерти пациентки

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача травматолога-ортопеда одной из больниц города. Его обвиняют в смерти пациентки, которая скончалась после переливания крови.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, врач своевременно не выявил несовместимость крови пациентки с переливаемой эритроцитной взвесью, из-за чего женщина скончалась через несколько дней после операции.

По версии следствия, в сентябре 2016 года женщина лежала в муниципальной больнице с диагнозом - перелом левой бедренной кости. Врачи решили провести хирургическое лечение. Врач-анестезиолог рекомендовал операцию по переливанию крови.

Обвиняемый провел проверку на совместимости крови, но не выполнил требования по проведению биологической пробы. В результате чего, врач не смог выявить своевременно то, что кровь пациентки несовместима с переливаемой. Через несколько дней у пациентки констатировали биологическую смерть.

Согласно заключению комиссии экспертов, смерть наступила от посттрансфузионного шока. Кроме того, эксперт установил, что значительный объем несоответствующей крови стал причиной смерти.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Врачу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.