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18.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
образование ;
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Новости
19.04.2018 07:47 Мск (09:47 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
Две "умные" ракеты Трампа оказались в России
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коллаж, Дональд Трамп, США, Сирия, взрыв, атака, огонь (2018) | Фото: Накануне.RU

Две крылатые ракеты, несдетонировавшие в ходе удара США и союзников по Сирии 14 апреля, были отправлены самолетом в Россию.
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"Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера (17 апреля) были переданы русским военным", - сообщил ТАСС со ссылкой на источник в сирийском военном ведомстве. По его информации, в Россию их отправили 18 апреля.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал "совершенным" ракетный удар, который США, Великобритания и Франция утром в субботу, 14 апреля, нанесли по Сирии.

Перед ударомТрамп призвал Москву готовиться к удару Вашингтона по Сирии новым вооружением. При этом он пообещал, что "ракет будет много - хороших, новых и "умных".

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19.04.2018 07:47 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:47 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.04.2018 10:31 Мск
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Две "умные" ракеты Трампа оказались в России
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