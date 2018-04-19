Две "умные" ракеты Трампа оказались в России

Две крылатые ракеты, несдетонировавшие в ходе удара США и союзников по Сирии 14 апреля, были отправлены самолетом в Россию.

"Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера (17 апреля) были переданы русским военным", - сообщил ТАСС со ссылкой на источник в сирийском военном ведомстве. По его информации, в Россию их отправили 18 апреля.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал "совершенным" ракетный удар, который США, Великобритания и Франция утром в субботу, 14 апреля, нанесли по Сирии.

Перед ударомТрамп призвал Москву готовиться к удару Вашингтона по Сирии новым вооружением. При этом он пообещал, что "ракет будет много - хороших, новых и "умных".