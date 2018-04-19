В РСПП допустили "временную национализацию" "Русала"

UC Rusal Олега Дерипаски должна быть национализирована. Такое мнение высказал председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, он предложил выкупить акции по минимальной цене. Такого сценария не исключил и президент РСПП Александр Шохин.

"Если это американские компании или граждане, у них прямой запрет на участие в деятельности токсичных компаний и попавших под санкции. Либо это могут быть и финансовые инвесторы, которые боятся подпасть, под так называемые вторичные санкции", — сказал Шохин, подчеркнув, что подобная схема национализации используется в США и ЕС. Там государство в моменты кризиса тоже "заходило в банковские и финансовые институты" и до сих пор не снизило свою долю до докризисного уровня, сообщают "Ведомости".

По словам председателя РСПП, государство частично несет ответственность за положение дел в подсанкционных компаниях, "поскольку наказывают нас за неправильное поведение на геополитической арене". Шохин подчеркнул, что частичная национализация — это лишь один, но не преобладающий метод решения проблем.

"Возможности использования механизма государственного долга ограничены. Возможна приватизация для целей национализации, но проблема в том, что сейчас многие инвесторы зарубежные, прежде всего, они осторожно относятся к любому российскому активу, поскольку неопределенность очень высока", — сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, "Русал", основным владельцем которого является Олег Дерипаска, попал под санкции Минфина США. На этом фоне котировки акций обвалились. Компания заявила о риске возникновения технического дефолта по ряду кредитов. Позднее кабмин пообещал поддержку российским компаниям, попавшим под санкции. В Минфине заявили о том, что "Русал" может получить краткосрочную ликвидность через "Промсвязьбанк".