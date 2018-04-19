Американский президент Дональд Трамп признался, что относится к России "жестко, как никто". Об этом он сообщил на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп", - заявил президент США.

Кроме того, он пообещал ввести против России новые санкции, как только "она их заслужит". При этом Трамп отметил, что хорошо было бы наладить отношения с Россией, Китаем, Японией и другими странами, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп был разгневан количеством высланных союзниками российских дипломатов.