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18.04.2018
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Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
образование ;
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Новости
19.04.2018 07:29 Мск (09:29 Екб)
общество | В России
Росстат: Реальные доходы россиян в марте выросли на 4,1%
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кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Реальные доходы россиян в марте увеличились на 4,1% в годовом выражении. Рост замедлился, в феврале динамика составляла 4,3%.

Рост реальных зарплат также пошел на спад: в феврале они выросли на 10,5% в годовом выражении, в марте - на 6,5%. Рост реальной заработной платы в марте по сравнению с февралем 2018 года составил 2,7%. По итогам первого квартала рост реальных зарплат в годовом выражении, по оценке Росстата, составил 9,5%.

С учетом прошлогодней единовременной выплаты реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2018 г. выросли на 0,9% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2018 г. составила 41,65 тыс. руб.

Другие новости по темам: реальные доходы, Росстат, доходы населения, среднемесячная начисленная зарплата
19.04.2018 07:29 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:29 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.03.2018 08:15 Мск
Рост зарплат бюджетников увеличил реальные доходы россиян








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Росстат: Реальные доходы россиян в марте выросли на 4,1%
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