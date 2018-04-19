Росстат: Реальные доходы россиян в марте выросли на 4,1%

Реальные доходы россиян в марте увеличились на 4,1% в годовом выражении. Рост замедлился, в феврале динамика составляла 4,3%.

Рост реальных зарплат также пошел на спад: в феврале они выросли на 10,5% в годовом выражении, в марте - на 6,5%. Рост реальной заработной платы в марте по сравнению с февралем 2018 года составил 2,7%. По итогам первого квартала рост реальных зарплат в годовом выражении, по оценке Росстата, составил 9,5%.

С учетом прошлогодней единовременной выплаты реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2018 г. выросли на 0,9% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2018 г. составила 41,65 тыс. руб.