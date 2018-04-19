В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов с рельсов

Уральское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело из-за схода 20 вагонов грузового поезда на станции Мулянка в марте текущего года. Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского СУТ.

По предварительным данным, 17 марта 2018 г. в 4 часа 40 минут по местному времени в районе станции Мулянка Пермского края произошел сход с рельсов 20 вагонов грузового поезда, опрокидывания вагонов не произошло. В результате схода повреждено предварительно 285 метров железнодорожного полотна. В результате происшествия задержек движения поездов не произошло. Ущерб составил предварительно более 5 млн руб.

В настоящее время по уголовному делу следователем проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.