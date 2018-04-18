Екатеринбург принял у Дубая эстафету по проведению Global Management Challenge

в этот день
19.04.18
00:46
В Екб.02:46
Шевченко и шестеро от КПРФ. Левые запустили праймериз на выборы мэра Москвы
Глава тюменского МЧС заявил о сокрытии Казахстаном паводковых данных
Что стало со школой в Башкирии, которую поджег устроивший резню ученик. ФОТО
Главное
Плюс налоги, минус конкуренция. Промышленность не почувствовала поддержки

Тема дня
Китай и США не спешат начинать торговую войну Некоторые усмотрели готовность Пекина к капитуляции в начавшемся противостоянии с Вашингтоном. Однако и сами США сбавляют обороты в торговой войне – анонсированные санкции пока не вступили в силу, более того, отложен даже последний пакет антироссийских санкций.
18.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
образование ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 709

Екатеринбург принял у Дубая эстафету по проведению Global Management Challenge
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Global Management Challenge, GMC (2018) | Фото: globalmanager.ru

Сегодня, 18 апреля, в Дубае состоялась церемония передачи Екатеринбургу права проведения Чемпионата мира по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC) в 2019 году. Об этом Накануне.RU сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Эстафету от исполнительного директора GMC Жоао Матозо Энрикеш и организаторов состязаний в Объединённых арабских эмиратах по поручению главы региона Евгения Куйвашева принял вице-губернатор Александр Высокинский.

Чемпионат пройдёт в уральской столице в мае следующего года. Решение о проведении мирового финала сезона 2018-2019 годов в России было официально принято международным организационным комитетом чемпионата в марте, а соответствующее соглашение ранее — в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

По словам Куйващева, выбор Свердловской области в качестве проведения очередного мирового финала GMC не является случайным.

"Наша страна три сезона подряд удерживала титул чемпиона мира, а сборная команда региона в прошлом году победила в национальном этапе чемпионата, — рассказал он. — Такие результаты — показатель высокого качества и практической ориентированности нашего высшего образования, развитых бизнес-компетенций российских управленцев. Кроме того, Средний Урал уже многократно доказывал свою готовность принимать мероприятия самого высокого уровня".

Идеальным местом для проведения финала чемпионата Екатеринбург, по мнению губернатора, является благодаря развитой инфраструктуре, лидерству города с точки зрения наличия организаторских, управленческих компетенций, а также богатый опыт Среднего Урала в успешном проведении мероприятий международного уровня.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил, что сделать столицу Урала площадкой проведения мирового чемпионата академия предложила международным организаторам, принимая во внимание динамичное социально-экономическое развитие региона, а также расширение программ сотрудничества вуза с областным правительством.

"Академия уже 12 лет является организатором всероссийского этапа этого престижного чемпионата, в котором команды Свердловской области неоднократно добивались призовых мест как на национальном, так и международном уровне", — подчеркнул он.

Екатеринбург панорама(2014)|Фото:

Global Management Challenge — крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. В основе чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор, дающий возможность менее чем за месяц получить опыт управления компанией, равный нескольким годам работы в условиях глобальной конкуренции.

В рамках чемпионата команды участников получают в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями, разрабатывают стратегию и комплекс управленческих решений по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках. Участникам приходится каждую неделю принимать 75 стратегических решений в сфере маркетинга, производства, кадров, финансов, логистики.

Организаторами национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом в России в рамках GMC является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации при поддержке Агентства стратегических инициатив.
Добавим, что участие в Гала-ужине приняли участники соревнований, представляющие бизнес-сообщества Анголы, Бразилии, Гонконга, Индии, Испании, Китая, Кении, Кувейта, Макао, Мексики, Нигерии, ОАЭ, Панамы, Польши, Португалии, России, Сенегала и Кабо-Верде, Словакии, Чехии, Эстонии.

Другие новости по темам: Екатеринбург, Дубай, ОАЭ, Global Management Challenge, GMC, чемпионат, РАНХиГС, Евгений Куйвашев
18.04.2018 20:44 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
22:44 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Екатеринбург принял у Дубая эстафету по проведению Global Management Challenge
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+