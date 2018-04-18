Екатеринбург принял у Дубая эстафету по проведению Global Management Challenge

Сегодня, 18 апреля, в Дубае состоялась церемония передачи Екатеринбургу права проведения Чемпионата мира по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC) в 2019 году. Об этом Накануне.RU сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Эстафету от исполнительного директора GMC Жоао Матозо Энрикеш и организаторов состязаний в Объединённых арабских эмиратах по поручению главы региона Евгения Куйвашева принял вице-губернатор Александр Высокинский.

Чемпионат пройдёт в уральской столице в мае следующего года. Решение о проведении мирового финала сезона 2018-2019 годов в России было официально принято международным организационным комитетом чемпионата в марте, а соответствующее соглашение ранее — в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

По словам Куйващева, выбор Свердловской области в качестве проведения очередного мирового финала GMC не является случайным.

"Наша страна три сезона подряд удерживала титул чемпиона мира, а сборная команда региона в прошлом году победила в национальном этапе чемпионата, — рассказал он. — Такие результаты — показатель высокого качества и практической ориентированности нашего высшего образования, развитых бизнес-компетенций российских управленцев. Кроме того, Средний Урал уже многократно доказывал свою готовность принимать мероприятия самого высокого уровня".

Идеальным местом для проведения финала чемпионата Екатеринбург, по мнению губернатора, является благодаря развитой инфраструктуре, лидерству города с точки зрения наличия организаторских, управленческих компетенций, а также богатый опыт Среднего Урала в успешном проведении мероприятий международного уровня.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил, что сделать столицу Урала площадкой проведения мирового чемпионата академия предложила международным организаторам, принимая во внимание динамичное социально-экономическое развитие региона, а также расширение программ сотрудничества вуза с областным правительством.

"Академия уже 12 лет является организатором всероссийского этапа этого престижного чемпионата, в котором команды Свердловской области неоднократно добивались призовых мест как на национальном, так и международном уровне", — подчеркнул он.

Global Management Challenge — крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. В основе чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор, дающий возможность менее чем за месяц получить опыт управления компанией, равный нескольким годам работы в условиях глобальной конкуренции.

В рамках чемпионата команды участников получают в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями, разрабатывают стратегию и комплекс управленческих решений по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках. Участникам приходится каждую неделю принимать 75 стратегических решений в сфере маркетинга, производства, кадров, финансов, логистики.

Организаторами национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом в России в рамках GMC является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации при поддержке Агентства стратегических инициатив.

Добавим, что участие в Гала-ужине приняли участники соревнований, представляющие бизнес-сообщества Анголы, Бразилии, Гонконга, Индии, Испании, Китая, Кении, Кувейта, Макао, Мексики, Нигерии, ОАЭ, Панамы, Польши, Португалии, России, Сенегала и Кабо-Верде, Словакии, Чехии, Эстонии.