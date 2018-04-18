SWIFT подтвердила нейтральный статус в РФ

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) продолжит оставаться вне политики, заявила SWIFT со ссылкой на своего главного исполнительного директора Готтфрида Лайббрандта по итогам ежегодного собрания в Москве.

Как передаёт ТАСС, в качестве своей неотъемлемой части и одного из главных принципов организация отмечает нейтральность.

"Как уникальный институт для мировой экономики мы верим, что будем служить глобальному финансовому сообществу, — говорится в заявлении SWIFT. — Наличие как можно большего числа клиентов — в интересах всех глобальных экономических потоков".

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и платежей. К ней подключены свыше 11 тыс. финансовых институтов более 200 стран мира.