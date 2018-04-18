В Заксобрании ЯНАО обсудили меры поддержки семей с детьми

Сегодня, 18 апреля, члены комитета по социальной политике и ЖКХ рассмотрели информацию о мерах поддержки ямальских семей, имеющих детей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Управляющий окружным отделением Пенсионного фонда России (ПФР) Таиса Колоколова отметила, что материнский капитал стал надёжным подспорьем уже для десятков тысяч семей ЯНАО. Так, по состоянию на 1 апреля 2018 года территориальными органами ПФР выдано более 39 тыс. государственных сертификатов на маткапитал, который, как показала практика, используется в основном для улучшения жилищных условий.

Кроме того, по словам Колоколовой, появляются новые варианты использования материнского капитала. В частности, с 1 января текущего года законодательством предусмотрены возможности использования его средств на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребёнка, на оплату расходов, связанных с получением дошкольного образования. Представитель регионального отделения ПРФ также напомнила, что программа маткапитала продлена до 2021 года.

"То есть для получения сертификата необходимо, чтобы ребёнок родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года, — пояснила она. — При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничено".

В свою очередь, первый замдиректора Департамента соцзащиты населения ЯНАО Оксана Медынская сообщила, что с 2012 года в регионе, согласно окружному закону "О материнском (семейном) капитале" установлена возможность получения семьями с тремя и более детьми маткапитала в размере 350 тыс. рублей. Эти средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение медицинской помощи детьми и родителями, а также для возмещения других расходов на получение медпомощи. Так, с 1 января 2012 по 1 апреля текущего года более 9800 семей получили свидетельства на материнский капитал, средствами которого за весь период реализации Закона воспользовались более 5700 семей.

Во время итогового обсуждения предложений по улучшению условий предоставления выплаты председатель комитета Елена Зленко акцентировала внимание на усиление работы во всех муниципальных образованиях по информированию семей о вступивших в силу с начала года мерах соцподдержки.

"Абсолютно каждая семья, планирующая детей, должна знать как о существующих мерах поддержки, так и о новых, — подчеркнула она. — Депутатский корпус при возникновении таких вопросов всегда информирует жителей на приёмах граждан по личным вопросам".