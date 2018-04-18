Бывший главный архитектор Краснодара задержан по подозрению в нарушении прав дольщиков

Бывший главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок задержан по подозрению в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в СКР.

"Игорь Мазурок подозревается в незаконной выдаче разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов. Его действия привели к нарушению прав и законных интересов участников долевого строительства", - говорится в сообщении.

По месту жительства бывшего чиновника и в департаменте архитектуры и градостроительства проведены обыски. "В ходе проведения указанных следственных действий изъята документация, касающаяся незаконной выдачи разрешений на строительство и проведения соответствующих работ", - отметили в ведомстве.

Решается вопрос об избрании Мазурку меры пресечения и предъявлении обвинения.