Подросток, напавший на одноклассницу и учителя школы в Стерлитамаке, задержан

В Стерлитамаке задержан 17-летний школьник, напавший на учителя и одноклассницу, сообщили Накануне.RU в СКР.

Подозреваемый в покушении на убийство одноклассницы и учителя задержан в порядке ст. 91 УПК РФ в больнице, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь, уточнили в ведомстве.

"Задержанного с разрешения врачей допрашивают следователи. После допроса будет решен вопрос о применении к нему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, по предварительной версии, сегодня 17-летний ученик коррекционного класса данной школы пришел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, а также нанес ножевое ранение учителю. После этого он разлил горючее вещество и поджег его, а также ранил сам себя. Сработала пожарная сигнализация, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа.

В результате пожара никто не пострадал, сам подросток и потерпевшие госпитализированы. Возбуждено сразу два уголовных дела.