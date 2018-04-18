ОЗХО: Миссия безопасности ООН в Восточной Гуте подверглась обстрелу

Сотрудников группы по обеспечению безопасности ООН в Сирии обстреляли в пригороде Дамаска. Об этом заявил глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ​Ахмет Узюмджю.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, специалисты ОЗХО на данный момент ожидают разрешения властей арабской республики на въезд в город Дума провинции Восточная Гута, в место предполагаемой химатаки. В качестве условия для начала их работы официальный Дамаск выдвинул положительное заключение экспертов ООН по безопасности.

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомству удалось найти участников съёмки видеоролика о последствиях предполагаемого инцидента, которыми оказались два работника скорой помощи. Позже постановочный характер "химатаки" подтвердил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, по словам которого в госпитале не было найдено ни одного отравленного и ни одного свидетеля произошедшего, зато удалось найти "непосредственных участников" съёмок видеоролика, предоставлявшегося в качестве "доказательства" "химатаки".

При этом, по данным ВОЗ, в день предполагаемого происшествия в медучреждения поступили примерно 500 человек с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, из них 70 скончались.