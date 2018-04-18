ОЗХО: Миссия безопасности ООН в Восточной Гуте подверглась обстрелу

Сотрудников группы по обеспечению безопасности ООН в Сирии обстреляли в пригороде Дамаска. Об этом заявил глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.
Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, специалисты ОЗХО на данный момент ожидают разрешения властей арабской республики на въезд в город Дума провинции Восточная Гута, в место предполагаемой химатаки. В качестве условия для начала их работы официальный Дамаск выдвинул положительное заключение экспертов ООН по безопасности.
Напомним, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомству удалось найти участников съёмки видеоролика о последствиях предполагаемого инцидента, которыми оказались два работника скорой помощи. Позже постановочный характер "химатаки" подтвердил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, по словам которого в госпитале не было найдено ни одного отравленного и ни одного свидетеля произошедшего, зато удалось найти "непосредственных участников" съёмок видеоролика, предоставлявшегося в качестве "доказательства" "химатаки".
При этом, по данным ВОЗ, в день предполагаемого происшествия в медучреждения поступили примерно 500 человек с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, из них 70 скончались.