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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
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образование ;
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Новости
18.04.2018 18:45 Мск (20:45 Екб)
происшествия | За рубежом
ОЗХО: Миссия безопасности ООН в Восточной Гуте подверглась обстрелу
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Организация по запрещению химического оружия (2017) | Фото: AP

Сотрудников группы по обеспечению безопасности ООН в Сирии обстреляли в пригороде Дамаска. Об этом заявил глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ​Ахмет Узюмджю.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, специалисты ОЗХО на данный момент ожидают разрешения властей арабской республики на въезд в город Дума провинции Восточная Гута, в место предполагаемой химатаки. В качестве условия для начала их работы официальный Дамаск выдвинул положительное заключение экспертов ООН по безопасности.

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомству удалось найти участников съёмки видеоролика о последствиях предполагаемого инцидента, которыми оказались два работника скорой помощи. Позже постановочный характер "химатаки" подтвердил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, по словам которого в госпитале не было найдено ни одного отравленного и ни одного свидетеля произошедшего, зато удалось найти "непосредственных участников" съёмок видеоролика, предоставлявшегося в качестве "доказательства" "химатаки".

При этом, по данным ВОЗ, в день предполагаемого происшествия в медучреждения поступили примерно 500 человек с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, из них 70 скончались.

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18.04.2018 18:45 Мск | Швейцария | информационная служба Накануне.RU
20:45 Екб


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ОЗХО: Миссия безопасности ООН в Восточной Гуте подверглась обстрелу
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