В Петербурге мужчина разрубил мечом прилавок магазина из-за отказа продать ему алкоголь

В Петербурге задержан местный житель, разрубивший мечом прилавок магазина, получив отказ в продаже ему алкоголя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВО по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в продуктовом магазине в доме №23 на улице Достоевского. "Прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, с мечом в руках", - говорится в сообщении.

Гражданина обезоружили, изъяв у него меч, и доставили в отделение полиции.

"В ходе проверки было установлено, что гражданин пришёл в магазин за алкогольными напитками. Когда работница отказалась продавать мужчине спиртное, тот покинул торговый зал, а затем вернулся с мечом и начал крушить прилавки", - отметили в ведомстве.

Сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.