На Новом Арбате произошёл провал грунта

На участке московского Нового Арбата в районе пересечения с Садовым кольцом произошло проседание грунта, затруднившее движение.

На данный момент, как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства, на участке ведутся ремонтные работы, будет произведена укладка нового асфальта.

"Причины проседания грунта будут установлены позже", — добавил собеседник издания.

Как сообщили РБК в пресс-службе столичного ГИБДД, для движения в настоящее время открыта одна полоса на Садовом кольце и одна на Новом Арбате.

По информации газеты "Вечерняя Москва", в результате инцидента никто не пострадал.