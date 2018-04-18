На Южном Урале и.о. главы района предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий

Исполняющему обязанности главы Еткульского района предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый принял меры по ограничению круга лиц в получении информации о предоставлении муниципального земельного участка в аренду. Участок был предоставлен в аренду предпринимателю для строительства на нем базы строительных материалов, что не соответствовало виду разрешенного использования.

В дальнейшем участок был выкуплен по льготной цене. Муниципалитету был причинен ущерб в сумме более 2,4 млн. рублей.

Кроме того, в 2015 году обвиняемым была незаконно согласована выдача местному жителю разрешения на строительство на арендованном участке, который был предоставлен для целей, не связанных со строительством. Затем незаконное разрешение было отменено, что повлекло причинение ущерба гражданину в сумме более 3,9 млн рублей.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - отметили в пресс-службе регионального СК.