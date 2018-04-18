СКР выясняет причины отсутствия с 2016 года проверок противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня"

СКР выясняет причины отсутствия проверок противопожарной безопасности в здании торгового центра с 2016 года, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В рамках расследования проведены обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и в жилище его руководителя, а также руководителей структурных подразделений. "Следствие продолжает устанавливать причастность сотрудников МЧС к этому происшествию и роль каждого из них в трагической гибели людей", - сказала она.

По обстоятельствам исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего предпринимательства, среди которых значились владелец здания ТРЦ - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и крупнейший арендатор ООО "Зимняя вишня Кемерово", допрошены прокурор Кемерово и его помощник. Согласно пояснению прокурора, они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства.

Как пояснила Петренко, следствие располагает документами региональной прокуратуры о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса, в том числе вышеупомянутых.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее в МЧС заявили, что пожарный надзор в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове не осуществлялся в связи с "надзорными каникулами" для субъектов малого предпринимательства.