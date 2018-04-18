ОЗХО не подтвердила применение газа BZ в Солсбери

В отобранных на месте отравления Скрипалей пробах не обнаружено следов химического вещества BZ, заявил генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.

Напомним, о применении этого газа 4 марта в британском Солсбери ранее заявили швейцарские специалисты. По их данным, вещество состояло на вооружении Великобритании и США.

По словам Узюмджю, прекурсоры BZ, также известного как 3Q, "содержались только в пробе, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии со всеми требованиями процедуры".

"Эти образцы не имеют отношения к образцам, собранными командой ОЗХО в Солсбери", — цитирует его РБК со ссылкой на соответствующее заявление на сайте организации.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон заявил, что Лондон готов ответить на все вопросы Москвы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и сделает это "как можно скорее, в течение 10 дней".

Напомним также, что на прошлой неделе организация опубликовала доклад, согласно которому при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси.