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Президент "Южуралзолота" Константин Струков заработал за прошлый год более 3,3 миллиардов рублей
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Константин Струков, Березняковская золотоизвлекательная фабрика, (2017) | Фото: ООО УК ЮГК

Самым богатым южноуральским депутатов ЗСО стал владелец "Южуралзолото" Константин Струков, заработавший за прошлый год более 3,3 млрд рублей. В 2016 году его доход был почти в 10 раз меньше – 351 млн рублей. Декларации о доходах и имуществе народных избранников опубликованы на сайте Заксобрания области, передает корреспондент Накануне.RU.
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Собственности у депутата поубавилось. В этом году он задекларировал одни земельный участок и жилой дом, еще два земельных участка и три объекта незавершенного строительства находятся в долевой собственности. Годом ранее ему принадлежали одна квартира, три жилых дома, 19 земельных участок общей площадью более 800 тыс. кв.м., нежилое здание, четыре объекта незавершенного строительства, нежилое помещение и автомобили Porsche Cayenne и Mersedes S 500.

Константин Струков, Березняковская золотоизвлекательная фабрика,(2017)|Фото: ООО УК ЮГК

Доход в размере более 200 млн рублей задекларировали Александр Федоров, Семен Мительман и Валерий Филиппов.

Президент компании "Увелка" ЗАО КХП "ЗЛАК" Валерий Филиппов, в 2016 году отчитавшийся о доходе в 19 млн рублей, в прошлом году заработал 269 млн рублей. Кроме того, у парламентария прибавилось собственности: шесть земельных участков (в 2016 г. – три), жилой дом, две квартиры (в 2016 г. – одна), четыре нежилых помещения (в 2016 г. – одно), автомобиль Toyota Land Cruiser, снегоход, трактор Т-25-А, катер Sea-Ray и автоприцеп. В долевой собственности у депутата еще три нежилых помещения и автостоянка.

Доход председателя стратегического комитета ОАО "ЧТПЗ" Александра Федорова уменьшился почти в три раза – с 679 млн рублей в 2016 году до 235 млн рублей в 2017 году. В собственности у парламентария, как и годом ранее, находятся Волга М 21, катер Flipper 630 CC и снегоболотоход Grew 800 EFI E.

Снизился доход и у заместителя председателя ЗСО, пенсионера Семена Мительмана. Если за 2016 год он декларировал 250 млн рублей, то за 2017 год – 213 млн рублей.

В индивидуальной собственности у парламентария 15 земельных участков, 9 жилых домов, 83 нежилых помещения, два жилых помещения и 17 автомобилей, среди которых Lexus, Mersedes, Touota, Lada Largus и Skoda. В долевой собственности у народного избранника еще 11 земельных участков, 9 нежилых помещений, 9 нежилых сооружений и два объекта незавершенного строительства.

Увеличил свой доход и генеральный директор ООО "БОВИД" Михаил Видгоф, задекларировавший 107,4 млн рублей. В 2016 году он заработал 70, 4 млн рублей. В собственности у бизнесмена квартира (долевая) и гидроцикл Yamaha VX 700.

В несколько раз больше мужей-депутатов зарабатывают супруги Янова, Решетникова, Мотовилова и Альтмана.

Так, депутат Николай Янов задекларировал доход в 1,8 млн рублей, а его супруга – 355 млн рублей.

Заместитель гендиректора по перспективному развитию ПАО "Ашинский металлургический завод" Александр Решетников заработал в прошлом году 318 тыс. рублей, а его супруга – 27,5 млн рублей. В собственности депутата находятся три земельных участка, квартира и два гаража. Жене принадлежат 26 земельных участков (восемь из них в долевой собственности), девять квартир, 43 нежилых помещения (13 из них в долевой собственности).

Исполнительный директор ООО УК "Ремжилзаказчик" Александр Мотовилов отчитался о доходе за прошлый год в размере 9,7 млн рублей, его супруга заработала 24,4 млн рублей. Главный врач ГБУЗ "Челябинская областная клиническая больница" Давид Альтман задекларировал доход в 2,4 млн рублей, его жена – 20,5 млн рублей.

Заместитель генерального директора ООО "Управляющая компания "Альфа-Строй" Татьяна Завгородняя в прошлом году заработала 7,8 млн рублей, супруг депутата – 55,5 млн рублей. Семье депутата принадлежат квартира и машино-место в Испании.

Также зарубежная собственность есть у супруги Игоря Свеженцева. Ей принадлежит вилла в Турции.

Другие новости по темам: декларация, доходы, ЧТПЗ, Константин Струков, Семен Мительман, Александр Федоров,
18.04.2018 17:07 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
19:07 Екб


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Президент "Южуралзолота" Константин Струков заработал за прошлый год более 3,3 миллиардов рублей
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