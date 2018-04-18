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18.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
образование ;
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Новости
18.04.2018 20:58 Мск (22:58 Екб)
общество | Сибирский ФО
Выдвигающийся в губернаторы "красный" мэр Новосибирска не разрешил пикет ко дню рождения Ленина
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Новосибирские сталинисты, акция 21.12.17 (2017) | Фото: https://vk.com/club4241972

Новосибирский активист Алексей Денисюк сообщил Накануне.RU, что мэрия Новосибирска отказалась согласовать пикет перед памятником Ленину в честь дня рождения вождя мирового пролетариата. В ответ на поданное членами ВКПБ и РКРП 12 апреля уведомление мэрия, как и в случае с пикетом в защиту Дома-музея С.М. Кирова, отказала в проведении акции в данном месте, сославшись на то, что оно якобы "нарушит права граждан, не участвующих в мероприятии". Коммунистам предложено собраться в Театральном сквере за монументами.

Активисты обращают внимание на решение мартовского пленума ЦК КПРФ (членом которого является и мэр Новосибирска), постановившего обеспечить подготовку мероприятий ко дню рождения В.И. Ленина.

Напомним, "красный" мэр Анатолий Локоть объявил, что идет на выборы губернатора.

Другие новости по темам: Новосибирск, площадь Ленина, памятник Ленину, день рождения Ленина
18.04.2018 20:58 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:58 Екб


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Выдвигающийся в губернаторы "красный" мэр Новосибирска не разрешил пикет ко дню рождения Ленина
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