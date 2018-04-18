Выдвигающийся в губернаторы "красный" мэр Новосибирска не разрешил пикет ко дню рождения Ленина

Новосибирский активист Алексей Денисюк сообщил Накануне.RU, что мэрия Новосибирска отказалась согласовать пикет перед памятником Ленину в честь дня рождения вождя мирового пролетариата. В ответ на поданное членами ВКПБ и РКРП 12 апреля уведомление мэрия, как и в случае с пикетом в защиту Дома-музея С.М. Кирова, отказала в проведении акции в данном месте, сославшись на то, что оно якобы "нарушит права граждан, не участвующих в мероприятии". Коммунистам предложено собраться в Театральном сквере за монументами.