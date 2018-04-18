КНР и ЕАЭС подпишут торгово-экономическое соглашение

В мае этого года Евразийский экономический союз может подписать торгово-экономическое соглашение с КНР. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на два высокопоставленных источника в Евразийской экономической комиссии. Переговоры об упрощении таможенных процедур и правил ведения торговли ведутся с июня 2016 г. и к настоящему времени согласование текста почти завершено. Пока, насколько можно судить, речь не идёт о том, что будет заключено именно соглашение о свободной торговле. Такое соглашение уже действует между ЕАЭС и Вьетнамом (отмечается, что оно привело к росту товарооборота на 10 – 20%). Аналогичные соглашения планируется заключить с Ираном и Сингапуром.

Ранее, 13 апреля Си Цзиньпин также объявил о создании пилотной зоны свободной торговли на острове Хайнань. Как рассказали в представительстве МИД России в Екатеринбурге, такие соглашения позитивно скажутся и на развитии отношений между КНР и регионами УРФО: "Китай - наш ведущий торгово-экономический партнер. Свердловская область с 1991 года развивает связи с г. Харбином и провинцией Хэйлунцзян. Активно работает с китайскими партнерами и Челябинская область, в частности, в транспортно-логистической сфере. Китайская CNPC участвует в реализации проектов на Ямале. Ррасширение сотрудничества с провинцией Хайнань может иметь положительный эффект для поступательного развития и сопряжения интеграционных процессов на обширном пространстве Евразии, в том числе в русле договоренностей лидеров России и Китая о совместной проработке большого евразийского партнерства и проекта "Один пояс – один путь"".

Ранее в беседе Накануне.RU с экономист Никита Кричевский высказывал опасения по поводу создания зоны свободной торговли с КНР, так как в таком случае дешёвая китайская продукция может вытеснить на этом рынке российскую.