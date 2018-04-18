Ямальские депутаты хотят решить вопрос бездомных собак через Госдуму

Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа поддержат обращение в Госдуму коллег из Приморского края о необходимости принятия федерального закона, регулирующего правила обращения с безнадзорными животными. Проблему обсудили члены комитета окружного парламента по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера.

Депутаты окружного парламента вносили свои предложения по отлову бездомных животных, ужесточению ответственности хозяев за ненадлежащее содержание и выгул домашних животных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента. В совместном с депутатами Приморского края обращении ямальцы просят ускорить рассмотрение проекта федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

Руководитель Службы ветеринарии автономного округа Андрей Листишенко на заседании комитета сообщил, что в 2017 г. было зафиксировано 1216 покусов животными людей, из них 54% укусов совершили собаки, у которых не установлены владельцы.

"За прошедший год отловлено 8115 собак. И эта численность каждый год вновь восстанавливается. Вот та проблема, на которую в первую очередь нужно обратить отдельное внимание. При этом мы должны примирить две конфликтующие между собой стороны – правозащитников животных и тех, кто занимается отловом бродячих собак", – высказался руководитель Службы ветеринарии.

Решение проблемы он видит в сокращении срока содержания бездомных животных до шести месяцев, введении обязательного учета животных, в том числе собак и кошек, а также в установлении правил содержания животных.

Ямальские депутаты сходятся во мнении, что в этом вопросе огромную роль играет изменение поведения людей по отношению к своим питомцам. "Необходима качественная информационная пропаганда о том, какие негативные последствия несет за собой безответственное отношение к тем, кого приручают люди. Чтобы решать этот наболевший вопрос на региональном уровне, нам необходим федеральный закон", – подчеркнул Марат Абдрахманов.

Как сообщало Накануне.RU, в начале апреля произошли два нападения собак в Салехарде. Первое случилось 2 апреля. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки на улице Щорса, когда его атаковали разъярённые псы. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи приходили в мэрию столицы ЯНАО. Впоследствии по инициативе прокуратуры дело закрыли. Позже следователи нашли других пострадавших от нападений. Второй раз псы атаковали ребенка 5 апреля вблизи магазина "Кентавр". 11-летний школьник в результате нападения на него стаи собак получил травмы руки.