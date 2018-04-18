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Городской суд разъяснил причины отказа в иске экс-главы Чайковского о восстановлении полномочий
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Глава Чайковского Алексей Третьяков (2018) | Фото: chaiknet.ru

Стали известны подробности судебного заседания на котором экс-глава Чайковского Алексей Третьяков пытался оспорить решение думы, о досрочном прекращении полномочий, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из информации, опубликованной на сайте городского суда, сам Третьяков на заседание не явился. Его интересы защищал представитель.

По словам представителя, экс-глава города не планировал уходить в отставку: подав заявление о сложении полномочий Алексей Третьяков якобы преследовал единственную цель – получить от думы разъяснения по вопросу о порядке сложения им своих полномочий. После того, как Третьякову стало ясно, что дума Чайковского неверно восприняла его письменное обращение и собирается рассмотреть вопрос о прекращении полномочий, он отозвал свое заявление.

Однако суд отметил, что в заявлении Третьякова однозначно и конкретно изложена просьба главы города – "Прошу вас рассмотреть на заседании думы Чайковского городского поселения вопрос о снятии с меня полномочий".

"Если бы главу города интересовало мнение думы о том, каким способом он имеет право реализовать свое право на отставку по собственному желанию, то содержание обращения было бы иным. В связи с чем, позицию представителя административного истца суд расценивает в качестве надуманной, направленной на искажение действительного юридического смысла обращения ее доверителя", - говорится в тексте судебного решения.

Также суд отмечает, что глава городского поселения - глава администрации Чайковского городского поселения имеет особый правовой статус, отставку по собственному желанию, как юридически значимое событие, надлежит считать свершившейся с момента публичного заявления главы о своем нежелании исполнять обязанности по занимаемой выборной муниципальной должности. Решение суда Алексей Третьяков может попытаться оспорить в Пермском краевом суде.

Как сообщало Накануне.RU, заявление о досрочном прекращении полномочий от Алексея Третьякова поступило в думу Чайковского 21 марта. Вопрос должен был быть рассмотрен на внеочередном заседании думы 23 марта. Однако до начала заседания глава города отозвал документ. Тем не менее, полномочия Третьякова были прекращены.

Напомним, Алексею Третьякову вменяют превышение полномочий. По некоторым данным, дело завели по факту незаконной передачи горожанке муниципальной квартиры и городской земли кооперативу "Рассвет". Исполняющим обязанности главы Чайковского назначен заместитель мэра по социальным вопросам Александр Пойлов.

Другие новости по темам: Чайковский, Алексей Третьяков, суд, лишение полномочий, превышение полномочий, уголовное дело, Александр Пойлов
18.04.2018 16:18 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
18:18 Екб


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Городской суд разъяснил причины отказа в иске экс-главы Чайковского о восстановлении полномочий
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