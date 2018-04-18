ДНР останавливает и консервирует Донецкую фильтровальную станцию

Сотрудники Донецкой фильтровальной станции приступили к плановой остановке ее работы, сообщили Накануне.RU в КП "Компания "Вода Донбасса". Причиной такого решения стал обстрел автобуса с техническим персоналом станции украинскими боевиками накануне вечером, в результате которого пострадали пять человек. В связи с этим станция будет законсервирована.

Как заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, ВСУ хотят захватить новые позиции в "серой зоне", в том числе станцию. По его словам, украинские власти намерены развернуть информационную кампанию по дискредитации ДНР.

"Остановка и консервация станции повлекут за собой полное и безальтернативное отключение водоснабжения временно оккупированной Авдеевки. В этот период будут привлечены силы спецопераций оккупантов, а именно центры информационно-психологических операций. Своими действиями каратели попытаются выставить нашу республику "агрессором", лишившим мирных жителей Авдеевки воды", - сказал Басурин.

По данным разведки, для создания нужной картинки к фронту в срочном порядке будут направлены несколько групп журналистов с Украины и из зарубежных стран. Координацией работы СМИ в Авдеевке будет заниматься некий подполковник Мельничук.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также часть Донецка и Ясиноватую. Ранее станция не раз прекращала работу из-за обстрелов, однако ее быстро запускали. Подобная остановка станции происходит впервые с начала войны в Донбассе.