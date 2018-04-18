Улицы Тюмени к 9 мая украсят портретами Сталина

в этот день
18.04.18
21:01
В Екб.23:01
Шевченко и шестеро от КПРФ. Левые запустили праймериз на выборы мэра Москвы
Глава тюменского МЧС заявил о сокрытии Казахстаном паводковых данных
Что стало со школой в Башкирии, которую поджег устроивший резню ученик. ФОТО
Главное
Плюс налоги, минус конкуренция. Промышленность не почувствовала поддержки

Тема дня
Китай и США не спешат начинать торговую войну Некоторые усмотрели готовность Пекина к капитуляции в начавшемся противостоянии с Вашингтоном. Однако и сами США сбавляют обороты в торговой войне – анонсированные санкции пока не вступили в силу, более того, отложен даже последний пакет антироссийских санкций.
18.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
образование ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 704

Улицы Тюмени к 9 мая украсят портретами Сталина
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Портрет Сталина на 7 ноября в Тюмени (2018) | Фото: Накануне.RU

Тюменские ветераны приняли решение разместить на остановочных комплексах портреты великих полководцев-победителей в рамках концепции оформления города к 73-й годовщине Дня Победы. Однако местные чиновники, несмотря на официальное решение, пока не горят желанием видеть в списке героев имя Иосифа Сталина и называют вопрос "спорным", передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Депутатам Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по социальной политике представили концепцию праздничного оформления улиц города к 9 мая. Однако от внимания ускользнула важная инициатива "Тюменского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов". Предложение, кстати, было прописано в документах, представленных на рассмотрение комиссии.

"В рамках подготовки к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне совместно разработана концепция оформления более 25 остановочных комплексов города Тюмени по улицам Ямская, Ленина, Республики, Первомайская, на которых будет представлена информация о 25-ти полководцах, внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне", - говорится в документе и дается перечень имен:

Борис Михайлович Шапошников, Георгий Константинович Жуков, Климент Ефремович Ворошилов, Александр Михайлович Василевский, Семён Михайлович Будённый, Алексей Иннокентьевич Антонов, Николай Герасимович Кузнецов, Леонид Александрович Говоров, Николай Федорович Ватутин, Иван Степанович Конев, Иван Христофорович Баграмян, Родион Яковлевич Малиновский, Василий Иванович Чуйков, Кирилл Афанасьевич Мерецков, Иван Данилович Черняховский, Константин Константинович Рокоссовский, Андрей Иванович Ерёменко, Семен Константинович Тимошенко, Петр Кириллович Кошевой, Федор Иванович Толбухин, Павел Семенович Рыбалко, Павел Алексеевич Ротмистров, Николай Николаевич Воронов, Павел Иванович Батов и Иосиф Виссарионович Сталин. Именно это имя, которое, кстати, в списке указано первым, и вызвало почему-то вопросы.

Директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева в разговоре с нашим корреспондентом с ходу открестилась от инициативы и предположила, что это идея совета ветеранов. "Я думаю этот вопрос задать коллегам из управ, потому что я только сейчас это узнала и увидела…" - прокомментировала она. На вопрос, будут ли все-таки портреты на улицах города, чиновник ответила, что "еще уточнит информацию и поговорит с коллегами" и добавила, что у нее фигура [Сталина] "вызывает вопросы".

Спикер профильной комиссии по социальной политике тюменской гордумы Ольга Павлова также аккуратно "перевела стрелки" на совет ветеранов: "это мы не сами придумали". На вопрос нашего корреспондента, а "что в этом такого", председатель комитета ответила, что это "спорный вопрос".

"Пускай размещают всех маршалов, но, правда, это спорный вопрос… спорный вопрос", - заявила она.

Кстати, в списке имена не только маршалов. В частности, Ватутин и Черняховский, которые погибли в годы войны в звании генерала-армии.

При этом председатель Совета ветеранов Тюмени Герман Смирнов сообщил корреспонденту Накануне.RU, что это была совместная инициатива с администрацией города и сейчас он удивлен позицией отдельных чиновников и депутатов.

"У нас в Тюмени проходят демонстрации и шествия и люди несут портреты Сталина. И обычно никто не возмущается и камнями не кидается, - говорит он. - В информации к портрету будут указаны факты о том, что Иосиф Сталин возглавлял Ставку Верховного Главнокомандования, он был председателем Совета народных комиссаров, он возглавлял Государственный Комитет Обороны, под его руководством разрабатывались все планы. Это исторические факты".

Портрет Сталина на 7 ноября в Тюмени(2018)|Фото: Накануне.RU

Собеседник констатирует, что фигуру Сталина нельзя вычеркнуть из контекста истории.

"Войну-то мы выиграли и доля его заслуг, конечно, есть. Я готов эту точку и позицию отстаивать. За два-три месяца привести в движение огромную массу людей, техники и эвакуировать заводы… Мировая история вообще такого не знает. Через два-три месяца заводы с коллективами на новом месте под открытым небом, в том числе и у нас, в Тюмени, начали выпускать военную продукцию. Это воля, организованность, но она шла сверху донизу. Это же надо было такую систему выстроить", - заявил Смирнов.

Он подтвердил, что портрет Сталина на улицах Тюмени все же появится, при этом посетовал, что "не исключены какие-то негативные моменты".

"Ну что поделать, - вздыхает собеседник. - У нас и по Георгию Жукову точки зрения начали появляться… Разные товарищи пытаются его роль приуменьшить. Мы, в свою очередь, стараемся следовать фактам. Недаром народ назвал его Маршалом Победы".

Также он сообщил, что портреты не хотели выставлять под предлогом, что их могут разрисовать: "Мы не должны этого боятся. У нашего народа культура уже повышается и надо спокойно относится к истории, а бояться - это тогда вообще ничего не делать".

Кроме этого, также предлагался альтернативный проект по размещению изображений военной техники времен войны. "Но это совсем не то, все-таки войну выиграли люди и наши полководцы, а не техника", - подытожил он и посетовал, что сегодня молодежь совсем не знает историю.

"Я выступал перед студентами в нашем вузе, их было 50 человек, спросил их про Тегеранскую конференцию, какие вещи там обсуждали и какие решения были приняты… Никто не ответил", - привел пример Герман Смирнов.

Кстати, автор знаменитой акции "Бессмертный полк" Геннадий Иванов, который проживает в Тюмени, в разговоре с корреспондентом Накануне.RU признался, что неоднозначно относится к фигуре Сталина, но он не против использования его портрета в "Бессмертном полку", и рассказал про прошлогодний случай в Тольятти, где пытались изъять портрет Сталина из колонны.

"Человека спросили: "это ваш родственник"? Он ответил "нет" и отказался убирать. Так полицию вызвали же. Мое бы дело, я бы сказал: "да, я племянник Сталина или дед. Если бы Бандеру понесли или Власова - другое дело, но Сталин, как бы кто к нему ни относился - он руководил и не лишен наград и званий, - подчеркнул Иванов. - Если не будет портрета Сталина, наоборот, будет еще больше разговоров: почему его нет? Как бы кто ни относился к Сталину, он должен быть среди полководцев".

Добавим, что при общении создалось упорное впечатление, что чиновники и должностные лица избегают этой темы и не знают, как "правильно" реагировать и в какую сторону дует "конъектурный ветер" по этому вопросу. Впрочем, далеко за примерами ходить не надо. Так в 2016 году Тюмень уже пытались украсить улицы "альтернативными символами". В качестве основного логотипа тогда была предложена эмблема, на которой изображен контур солдата, вернувшегося с войны, и встречающей его девушки на фоне голубого флага. В самый последний момент, после негодования общественности и публикаций в СМИ, в администрации признали ошибку и флаг был перекрашен в красный исторический цвет.

Кроме этого, до 2013 года улицы города в дни праздника улицы города украшали красные знамена, однако на них была лишь желтая звезда без изображения серпа и молота. Уже в 2014 году местные коммунисты продвинули инициативу, которая легла в основу областного закона "Об использовании копии Знамени Победы", который установил, что копией является точное воспроизведение Знамени Победы, которым, согласно Федеральному закону от 7 мая 2007 года N 68-ФЗ "О Знамени Победы", является штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в городе Берлине.

Знамена красные, без серпа и молота(2018)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: 9 мая, Иосиф Сталин, День Победы
18.04.2018 16:20 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
18:20 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Улицы Тюмени к 9 мая украсят портретами Сталина
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+