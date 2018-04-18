Улицы Тюмени к 9 мая украсят портретами Сталина

Тюменские ветераны приняли решение разместить на остановочных комплексах портреты великих полководцев-победителей в рамках концепции оформления города к 73-й годовщине Дня Победы. Однако местные чиновники, несмотря на официальное решение, пока не горят желанием видеть в списке героев имя Иосифа Сталина и называют вопрос "спорным", передает корреспондент Накануне.RU.

Депутатам Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по социальной политике представили концепцию праздничного оформления улиц города к 9 мая. Однако от внимания ускользнула важная инициатива "Тюменского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов". Предложение, кстати, было прописано в документах, представленных на рассмотрение комиссии.

"В рамках подготовки к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне совместно разработана концепция оформления более 25 остановочных комплексов города Тюмени по улицам Ямская, Ленина, Республики, Первомайская, на которых будет представлена информация о 25-ти полководцах, внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне", - говорится в документе и дается перечень имен:

Борис Михайлович Шапошников, Георгий Константинович Жуков, Климент Ефремович Ворошилов, Александр Михайлович Василевский, Семён Михайлович Будённый, Алексей Иннокентьевич Антонов, Николай Герасимович Кузнецов, Леонид Александрович Говоров, Николай Федорович Ватутин, Иван Степанович Конев, Иван Христофорович Баграмян, Родион Яковлевич Малиновский, Василий Иванович Чуйков, Кирилл Афанасьевич Мерецков, Иван Данилович Черняховский, Константин Константинович Рокоссовский, Андрей Иванович Ерёменко, Семен Константинович Тимошенко, Петр Кириллович Кошевой, Федор Иванович Толбухин, Павел Семенович Рыбалко, Павел Алексеевич Ротмистров, Николай Николаевич Воронов, Павел Иванович Батов и Иосиф Виссарионович Сталин. Именно это имя, которое, кстати, в списке указано первым, и вызвало почему-то вопросы.

Директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева в разговоре с нашим корреспондентом с ходу открестилась от инициативы и предположила, что это идея совета ветеранов. "Я думаю этот вопрос задать коллегам из управ, потому что я только сейчас это узнала и увидела…" - прокомментировала она. На вопрос, будут ли все-таки портреты на улицах города, чиновник ответила, что "еще уточнит информацию и поговорит с коллегами" и добавила, что у нее фигура [Сталина] "вызывает вопросы".

Спикер профильной комиссии по социальной политике тюменской гордумы Ольга Павлова также аккуратно "перевела стрелки" на совет ветеранов: "это мы не сами придумали". На вопрос нашего корреспондента, а "что в этом такого", председатель комитета ответила, что это "спорный вопрос".

"Пускай размещают всех маршалов, но, правда, это спорный вопрос… спорный вопрос", - заявила она.

Кстати, в списке имена не только маршалов. В частности, Ватутин и Черняховский, которые погибли в годы войны в звании генерала-армии.

При этом председатель Совета ветеранов Тюмени Герман Смирнов сообщил корреспонденту Накануне.RU, что это была совместная инициатива с администрацией города и сейчас он удивлен позицией отдельных чиновников и депутатов.

"У нас в Тюмени проходят демонстрации и шествия и люди несут портреты Сталина. И обычно никто не возмущается и камнями не кидается, - говорит он. - В информации к портрету будут указаны факты о том, что Иосиф Сталин возглавлял Ставку Верховного Главнокомандования, он был председателем Совета народных комиссаров, он возглавлял Государственный Комитет Обороны, под его руководством разрабатывались все планы. Это исторические факты".

Собеседник констатирует, что фигуру Сталина нельзя вычеркнуть из контекста истории.

"Войну-то мы выиграли и доля его заслуг, конечно, есть. Я готов эту точку и позицию отстаивать. За два-три месяца привести в движение огромную массу людей, техники и эвакуировать заводы… Мировая история вообще такого не знает. Через два-три месяца заводы с коллективами на новом месте под открытым небом, в том числе и у нас, в Тюмени, начали выпускать военную продукцию. Это воля, организованность, но она шла сверху донизу. Это же надо было такую систему выстроить", - заявил Смирнов.

Он подтвердил, что портрет Сталина на улицах Тюмени все же появится, при этом посетовал, что "не исключены какие-то негативные моменты".

"Ну что поделать, - вздыхает собеседник. - У нас и по Георгию Жукову точки зрения начали появляться… Разные товарищи пытаются его роль приуменьшить. Мы, в свою очередь, стараемся следовать фактам. Недаром народ назвал его Маршалом Победы".

Также он сообщил, что портреты не хотели выставлять под предлогом, что их могут разрисовать: "Мы не должны этого боятся. У нашего народа культура уже повышается и надо спокойно относится к истории, а бояться - это тогда вообще ничего не делать".

Кроме этого, также предлагался альтернативный проект по размещению изображений военной техники времен войны. "Но это совсем не то, все-таки войну выиграли люди и наши полководцы, а не техника", - подытожил он и посетовал, что сегодня молодежь совсем не знает историю.

"Я выступал перед студентами в нашем вузе, их было 50 человек, спросил их про Тегеранскую конференцию, какие вещи там обсуждали и какие решения были приняты… Никто не ответил", - привел пример Герман Смирнов.

Кстати, автор знаменитой акции "Бессмертный полк" Геннадий Иванов, который проживает в Тюмени, в разговоре с корреспондентом Накануне.RU признался, что неоднозначно относится к фигуре Сталина, но он не против использования его портрета в "Бессмертном полку", и рассказал про прошлогодний случай в Тольятти, где пытались изъять портрет Сталина из колонны.

"Человека спросили: "это ваш родственник"? Он ответил "нет" и отказался убирать. Так полицию вызвали же. Мое бы дело, я бы сказал: "да, я племянник Сталина или дед. Если бы Бандеру понесли или Власова - другое дело, но Сталин, как бы кто к нему ни относился - он руководил и не лишен наград и званий, - подчеркнул Иванов. - Если не будет портрета Сталина, наоборот, будет еще больше разговоров: почему его нет? Как бы кто ни относился к Сталину, он должен быть среди полководцев".

Добавим, что при общении создалось упорное впечатление, что чиновники и должностные лица избегают этой темы и не знают, как "правильно" реагировать и в какую сторону дует "конъектурный ветер" по этому вопросу. Впрочем, далеко за примерами ходить не надо. Так в 2016 году Тюмень уже пытались украсить улицы "альтернативными символами". В качестве основного логотипа тогда была предложена эмблема, на которой изображен контур солдата, вернувшегося с войны, и встречающей его девушки на фоне голубого флага. В самый последний момент, после негодования общественности и публикаций в СМИ, в администрации признали ошибку и флаг был перекрашен в красный исторический цвет.

Кроме этого, до 2013 года улицы города в дни праздника улицы города украшали красные знамена, однако на них была лишь желтая звезда без изображения серпа и молота. Уже в 2014 году местные коммунисты продвинули инициативу, которая легла в основу областного закона "Об использовании копии Знамени Победы", который установил, что копией является точное воспроизведение Знамени Победы, которым, согласно Федеральному закону от 7 мая 2007 года N 68-ФЗ "О Знамени Победы", является штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в городе Берлине.