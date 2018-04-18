Учительница в Стерлитамаке пыталась защитить детей от агрессивного подростка

Получившая несколько ранений учительница школы в Стерлитамаке защищала детей от подростка, размахивавшего ножом.

Как сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова, учительница, увидев школьника с ножом, стала спасать подростков. Она встала между мальчиком и группой школьников, чтобы оградить их всех друг от друга, рассказала Скоробогатова.

По ее словам, учительнице информатики Екатерине Альбертовне Першиной 29 лет, раньше она работала вожатой.

Ранее стало известно, что в 2017 году Першина стала победителем в одной из номинаций конкурса "Учитель года".

Напомним, по предварительной версии, сегодня 17-летний ученик коррекционного класса данной школы пришел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, а также нанес ножевое ранение учителю. После этого он разлил горючее вещество и поджег его, а также ранил сам себя. Сработала пожарная сигнализация, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа.

В результате пожара никто не пострадал, сам подросток и потерпевшие госпитализированы. Возбуждено сразу два уголовных дела.