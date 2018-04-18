Двое из трех "тяжелых" пострадавших на ямальской трассе пассажиров "МАЗа" переведены из реанимации

Улучшилось состояние двух пострадавших в аварии на трассе Новый Уренгой Ямбург – их перевели из реанимации, передает корреспондент Накануне.RU.

"Двоих из трех самых "тяжелых" пострадавших мы перевели из реанимации в травматологическое отделение. Они в плановом порядке готовятся к оперативному лечению переломов. Остается в реанимации один человек. Один из госпитализированных в хирургическое отделение был прооперирован в ночь на понедельник. Остальных лечат консервативно. В среднем, продолжительность госпитализации – 10 дней, в зависимости от состояния. Но у всех оно ближе к удовлетворительному", - рассказала Накануне.RU главный врач новоуренгойской ЦГБ Ирина Груздева.

Напомним, авария произошла в 13.30 15 апреля на 77 км трассы Новый Уренгой – Ямбург. Столкнулись перевозивший вахтовиков и горожан Нового Уренгоя, Пангод и Муравленко "МАЗ" и "КамАЗ". 17 пострадавших на вертолете санавиации доставили в больницу газовой столицы. Возбуждено уголовное дело.