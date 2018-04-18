ХК "Автомобилист" продлил контракт с вратарем Игорем Устинским на два года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Голкипер пополнил состав "Автомобилиста" в 2014-м году и сыграл за него 62 матча, отразив за это время 1 тыс. 432 броска. В трех матчах КХЛ Игорь оставил свои ворота в неприкосновенности. В прошлом сезоне Устинский большую часть чемпионата защищал ворота "Горняка", при этом дважды сыграв "на ноль".

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что "Автомобилист" не будет продлевать контракт с защитником Денисом Куляшом.