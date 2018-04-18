В Курганской области будут судить мужчину, избившего до смерти жену 8 марта

Житель поселка Введенское предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть супруги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел 8 марта. По версии следствия, обвиняемый в ходе распития спиртного в своей квартире и в результате произошедшей ссоры со своей супругой, несколько раз ударил женщину руками и ногами в область головы, от чего та потеряла сознание.

Гости вызвали "скорую помощь". Женщину госпитализировали в больницу Кургана, где через несколько дней она скончалась в результате полученных травм.

Мужчина вину признал.