Украинские нацисты митинговали в Киеве, требуя не допустить подорожания бензина

в этот день
18.04.18
16:32
В Екб.18:32
Глава тюменского МЧС заявил о сокрытии Казахстаном паводковых данных
Что стало со школой в Башкирии, которую поджег устроивший резню ученик. ФОТО
В Росгвардии прокомментировали инцидент с "капитаном на Prado"
Главное
Совфед поддержал идею вернуть прокуратуре контроль над следствием

Тема дня
Китай и США не спешат начинать торговую войну Некоторые усмотрели готовность Пекина к капитуляции в начавшемся противостоянии с Вашингтоном. Однако и сами США сбавляют обороты в торговой войне – анонсированные санкции пока не вступили в силу, более того, отложен даже последний пакет антироссийских санкций.
18.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
политика ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 692



Новости
18.04.2018 15:42 Мск (17:42 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Украинские нацисты митинговали в Киеве, требуя не допустить подорожания бензина
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Порошенко, верни бензин, акция, автомобилист, Харьков (2015) | Фото:

Запрещенная в России украинская неонацистская организация "Правый сектор" устроила акцию протеста под зданием правительства Украины с требованием не допустить повышения цен на бензин. Митингующие бросали дымовые шашки, и черный дым на время заволок часть улицы Грушевского напротив здания Кабмина.
Читайте также:

Позже к ним вышла представительница министерства экономического развития и торговли, которая рассказала о заявлении "Укрнафты" с просьбой провести специальное расследование по поводу импорта на Украину отдельных видов нефтепродуктов.

При этом, по ее словам, премьер Украины Владимир Гройсман попросил передать митингующим, что не допустит поднятия цен на бензин. Митингующие остались довольны этим обещанием и разошлись, сообщает "Обозреватель".

Ранее украинцев предупредили о подорожании бензина из-за ввода Украиной квот на импорт нефтепродуктов. В настоящее время средняя цена бензина марки А95 на украинских заправках составляет 28-29 грн (более 60 рублей).

Как сообщало Накануне.RU, 3 апреля украинские неонацистские политические силы провели марш и митинг в центре Киева "За украинское будущее без олигархов". Решение о вводе квот эксперты считают уступкой олигарху Игорю Коломойскому, который хочет установить свою монополию на украинском нефтяном рынке.

Другие новости по темам: Украина, Киев, митинг, протест, бензин
18.04.2018 15:42 Мск | Евгений Чернышёв
17:42 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Украинские нацисты митинговали в Киеве, требуя не допустить подорожания бензина
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+