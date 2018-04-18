Украинские нацисты митинговали в Киеве, требуя не допустить подорожания бензина

Запрещенная в России украинская неонацистская организация "Правый сектор" устроила акцию протеста под зданием правительства Украины с требованием не допустить повышения цен на бензин. Митингующие бросали дымовые шашки, и черный дым на время заволок часть улицы Грушевского напротив здания Кабмина.

Позже к ним вышла представительница министерства экономического развития и торговли, которая рассказала о заявлении "Укрнафты" с просьбой провести специальное расследование по поводу импорта на Украину отдельных видов нефтепродуктов.

При этом, по ее словам, премьер Украины Владимир Гройсман попросил передать митингующим, что не допустит поднятия цен на бензин. Митингующие остались довольны этим обещанием и разошлись, сообщает "Обозреватель".

Ранее украинцев предупредили о подорожании бензина из-за ввода Украиной квот на импорт нефтепродуктов. В настоящее время средняя цена бензина марки А95 на украинских заправках составляет 28-29 грн (более 60 рублей).

Как сообщало Накануне.RU, 3 апреля украинские неонацистские политические силы провели марш и митинг в центре Киева "За украинское будущее без олигархов". Решение о вводе квот эксперты считают уступкой олигарху Игорю Коломойскому, который хочет установить свою монополию на украинском нефтяном рынке.