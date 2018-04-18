В 2017 году инспекция госжилнадзора Прикамья нашла 9,5 тысяч нарушений

В Перми на заседании правительства края обсудили работу инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН). Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что сфера ЖКХ – одна из самых сложных с точки зрения соблюдения законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства края.

"К сожалению, до сих пор на этом рынке находятся компании, которые по разным причинам не готовы работать по закону и по совести. Понятно, кто бы ни осуществлял управление домами – УК, ТСЖ или ЖСК – мы должны понимать, как соблюдаются права жителей и контролировать соблюдение законов. Это и делает Инспекция госжилнадзора. В фокусе, в первую очередь, должны быть вопросы начисления квартплаты, применения правомерных нормативов потребления коммунальных услуг и контроль за содержанием и техническим состоянием жилого фонда: своевременность текущих ремонтов, обустройство территории", - сказал Решетников.

В инспекцию поступило более 17 тыс. обращений, выявлено почти 9,5 тыс. нарушений. Из них 72% обращений связаны с претензиями по техническому содержанию дома, 10% — с определением платы за услуги ЖКУ, 18% — с правомерностью действий управляющей компании и ТСЖ.

"Для контроля качества оказания услуг ИГЖН регулярно обследует жилищный фонд региона. В 2017 г. сотрудники инспекции проверили 4 тыс. 820 многоквартирных домов. Для удобства жителей, стимулирования улучшения работы управляющих организаций, повышения ответственности перед собственниками жилья и конкурентоспособности компаний в регионе создан рейтинг управляющих компаний", — сказал и.о. начальника инспекции Александр Евсюков.

Участие в заседании правительства принял директор управляющей компании "Нагорный" из Соликамска Игорь Шестаков. Организация заведует 45 "многоквартирников", в них выстроена система прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями, а, следовательно, отсутствует задолженность перед "коммунальщиками". Руководитель госжилинспекции добавил, что по факту трагедии в Кизеле представители специализированных организаций вместе с главами районов начали проверки внутридомового газового оборудования. Инспекторы уже побывали в 108 домах.

Губернатор подчеркнул, что в "зоне риска" - двух- и трехэтажные дома, и их следует проверять в первую очередь. Также следует обратить внимание на дома, куда во время проверки был закрыт доступ. Обследование домов, находящихся в зоне риска, завершат до 1 июня.