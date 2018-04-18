Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев за год увеличил доходы на 2 млн рублей

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев отчитался о своих доходах за 2017 год. Декларация опубликована на официальном сайте губернатора Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно приведенным данным, в прошлом году Куйвашев получил доход в 5 млн 408 тыс. руб. Также в собственности главы региона есть две квартиры (одна в собственности и одна в пользовании) и доля еще в одной. Кроме этого, за губернатором числятся автоприцеп МЗСА и гидроцикл VX 700.

Супруга Евгения Владимировича заработала больше мужа - 7 млн 976 тыс. руб. У нее есть собственная квартира, доли в квартире и нежилых помещениях, а также квартира в пользовании. Жена губернатора владеет легковым автомобилем Toyota RAV 4.

Отметим, в 2016 году доход Евгения Куйвашева составлял 3 млн 333 тыс. руб., его супруги - 9 млн 967 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, ранее о своих доходах за 2017 год отчитались чиновники из правительства Свердловской области. Самым богатым из них оказался первый заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов.