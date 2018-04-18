Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев за год увеличил доходы на 2 млн рублей

в этот день
18.04.18
16:36
В Екб.18:36
Глава тюменского МЧС заявил о сокрытии Казахстаном паводковых данных
Что стало со школой в Башкирии, которую поджег устроивший резню ученик. ФОТО
В Росгвардии прокомментировали инцидент с "капитаном на Prado"
Главное
Совфед поддержал идею вернуть прокуратуре контроль над следствием

Тема дня
Китай и США не спешат начинать торговую войну Некоторые усмотрели готовность Пекина к капитуляции в начавшемся противостоянии с Вашингтоном. Однако и сами США сбавляют обороты в торговой войне – анонсированные санкции пока не вступили в силу, более того, отложен даже последний пакет антироссийских санкций.
18.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
политика ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 692

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев за год увеличил доходы на 2 млн рублей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

совещание с главами муниципалитетов Свердловской области, Евгений Куйвашев (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев отчитался о своих доходах за 2017 год. Декларация опубликована на официальном сайте губернатора Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Согласно приведенным данным, в прошлом году Куйвашев получил доход в 5 млн 408 тыс. руб. Также в собственности главы региона есть две квартиры (одна в собственности и одна в пользовании) и доля еще в одной. Кроме этого, за губернатором числятся автоприцеп МЗСА и гидроцикл VX 700.

Супруга Евгения Владимировича заработала больше мужа - 7 млн 976 тыс. руб. У нее есть собственная квартира, доли в квартире и нежилых помещениях, а также квартира в пользовании. Жена губернатора владеет легковым автомобилем Toyota RAV 4.

Отметим, в 2016 году доход Евгения Куйвашева составлял 3 млн 333 тыс. руб., его супруги - 9 млн 967 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, ранее о своих доходах за 2017 год отчитались чиновники из правительства Свердловской области. Самым богатым из них оказался первый заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов.

Другие новости по темам: Куйвашев, доходы, декларация, губернатор
18.04.2018 15:21 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:21 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев за год увеличил доходы на 2 млн рублей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+