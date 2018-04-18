Доходы Эльвиры Набиуллиной выросли на 25%

Доходы главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в 2017 г. увеличились на 25%: с 26,9 млн руб. до 33,8 млн руб. Данные указаны в декларации ее мужа, ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, передает корреспондент Накануне.RU.

Эльвира Набиуллина владеет квартирой площадью 112,2 кв. м, а также 1/3 долей в квартире площадью 70,6 кв. м. В гараже председателя Банка России Jaguar S-Type.

Супруг Набиуллиной зарабатывает на 4 млн руб. меньше жены - 29,9 млн руб. В его собственности дача и земельный участок.