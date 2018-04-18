Эксперт: Отмена виз увеличит турпоток на Хайнань, но прямой рейс из Тюмени может быть нецелесообрзным

В рамках дальнейшего расширения открытости провинции Хайнань китайские власти отменили визы для российских туристов, приезжающих на остров. Кроме того, в нынешнем году будут открыты три прямых рейса, связывающих южнокитайский город Санья с Тюменью, Казанью и Уфой. Как передаёт "Жэньминь жибао", председатель народного правительства провинции Хайнань Шэнь Сяомин рассказал, что это будет сделано в рамках расширения сотрудничества острова с регионами России.

Провинция Хайнань намерена продолжить развитие побратимских связей с городами России, укреплять сотрудничество в сфере туризма (для этого будет создана комиссия советников по улучшению туристической среды). Также будет расширяться сотрудничество в сфере медицины.

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с Накануне.RU напомнил, что для Хайнаня и ранее действовал льготный визовый режим для туристических групп, но нынешнее решение будет иметь два положительных момента:

"Были и продолжаются вылеты. Причём они стали круглогодичными и пользуются неплохим спросом. Проблем с визами не было и ранее, потому что консолидаторы и чартодержатели входят в соглашение по специальному визовому режиму. Но, тем не менее, это полезно с точки зрения двух моментов: первое, любое ослабление визового режима сразу же приводит к росту туристов. Даже если за этим практически ничего не стоит, это выглядит как демонстрация добрых намерений и желание пригласить к себе, желание работать с этим рынком, на котором происходят послабления. Второе обстоятельство – это будет реальная помощь не для групп, а для индивидуальных туристов. На Хайнане сейчас развивается медицинское и СПА-направления и они могут быть востребованы индивидуальными туристами, которые не подпадают под формальный период отдыха (скажем, неделя – десять дней), не подпадают под общую отельную базу. Для категории туристов, которым визы не нужны, а с визами им мучиться не хочется, это будет существенный плюс при выборе Хайнаня".

Вместе с тем эксперт выразил сомнения в целесообразности прямого рейса Тюмень - Санья:

"Вопрос сложный – у нас есть из Екатеринбурга рейс "ТЕЗ тура", который справляется с существующими объёмами. В Екатеринбурге нет проблем с наполнением, поэтому можно предположить, что такая попытка может привести и к положительному результату, но с другой стороны, если бы спрос был достаточный, то в Екатеринбурге просто было бы больше рейсов, потому что тюменская публика активно летает на такие долгие расстояния через нас. Проект не без рисков, скажем прямо. Если он не оправдает надежды, то его [рейс] можно снять, и жители Тюмени, ориентированные на Хайнань, вполне могут пересесть на существующий круглогодичный борт в Екатеринбурге или подумать о московском авиаузле".

Тюменский аэропорт Рощино