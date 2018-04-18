В Челябинской области в одном из районов зафиксирована вспышка менингококковой инфекции

Главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление о проведении дополнительной вакцинации против менингококковой инфекции по эпидемическим показаниям в Каслинском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В муниципалитете отмечен значительный рост заболеваемости менингококковой инфекцией. В прошлом году впервые после 13-летнего отсутствия на указанной территории было зарегистрировано четыре случая менингококковой инфекции. В этом году неблагополучная ситуация сохраняется.

"За прошедший период в Каслинском районе зарегистрирован еще один случай генерализованной формы менингококковой инфекции у ребенка, показатель составил 3,07 на 100 тысяч населения. Значительный рост заболеваемости и формирование очаговости свидетельствует о развитии эпидемического неблагополучия на указанной территории и требует проведения дополнительных профилактических мер, в том числе вакцинации по эпидемическим показаниям", - говорится в документе.

В первую очередь вакцинированы будут дети в возрасте до 8 лет и студенты высших и средний учебных заведений.

В связи с этим главе района поручено предусмотреть выделение ассигнований для приобретения вакцины и до 1 июля провести вакцинацию