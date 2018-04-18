В Челябинской области в одном из районов зафиксирована вспышка менингококковой инфекции

в этот день
18.04.18
16:34
В Екб.18:34
Глава тюменского МЧС заявил о сокрытии Казахстаном паводковых данных
Что стало со школой в Башкирии, которую поджег устроивший резню ученик. ФОТО
В Росгвардии прокомментировали инцидент с "капитаном на Prado"
Главное
Совфед поддержал идею вернуть прокуратуре контроль над следствием

Тема дня
Китай и США не спешат начинать торговую войну Некоторые усмотрели готовность Пекина к капитуляции в начавшемся противостоянии с Вашингтоном. Однако и сами США сбавляют обороты в торговой войне – анонсированные санкции пока не вступили в силу, более того, отложен даже последний пакет антироссийских санкций.
18.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
политика ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 692

В Челябинской области в одном из районов зафиксирована вспышка менингококковой инфекции
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

Главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление о проведении дополнительной вакцинации против менингококковой инфекции по эпидемическим показаниям в Каслинском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Читайте также:

В муниципалитете отмечен значительный рост заболеваемости менингококковой инфекцией. В прошлом году впервые после 13-летнего отсутствия на указанной территории было зарегистрировано четыре случая менингококковой инфекции. В этом году неблагополучная ситуация сохраняется.

"За прошедший период в Каслинском районе зарегистрирован еще один случай генерализованной формы менингококковой инфекции у ребенка, показатель составил 3,07 на 100 тысяч населения. Значительный рост заболеваемости и формирование очаговости свидетельствует о развитии эпидемического неблагополучия на указанной территории и требует проведения дополнительных профилактических мер, в том числе вакцинации по эпидемическим показаниям", - говорится в документе.

В первую очередь вакцинированы будут дети в возрасте до 8 лет и студенты высших и средний учебных заведений.

В связи с этим главе района поручено предусмотреть выделение ассигнований для приобретения вакцины и до 1 июля провести вакцинацию

Другие новости по темам: менингит, вакцинация, инфекция, вспышка,
18.04.2018 15:14 Мск | Касли | информационная служба Накануне.RU
17:14 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Челябинской области в одном из районов зафиксирована вспышка менингококковой инфекции
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+