СК провел обыск в офисе предприятия, отвечавшего за охрану в школе Стерлитамака

Следственные органы провели обыск в офисе охранного предприятия, осуществляющего пропускной режим в школе Стерлитамака, в которой подросток напал на одноклассницу и учителя.



"Изъята документация, представляющая интерес для следствия", - говорится в телеграм-канале СКР.

Кроме того, изъяты необходимые документы из органов профилактики правонарушений несовершеннолетних, опрошены должностные лица.

Напомним, по предварительной версии, сегодня 17-летний ученик коррекционного класса данной школы пришел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, а также нанес ножевое ранение учителю. После этого он разлил горючее вещество и поджег его, а также ранил сам себя. Сработала пожарная сигнализация, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа.

В результате пожара никто не пострадал, сам подросток и потерпевшие госпитализированы. Возбуждено сразу два уголовных дела.

Следователи провели обыск в квартире и допросили родителей 17-летнего подозреваемого.