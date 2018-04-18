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СК провел обыск в офисе предприятия, отвечавшего за охрану в школе Стерлитамака
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школа, Башкирия, нападение, СКР (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Следственные органы провели обыск в офисе охранного предприятия, осуществляющего пропускной режим в школе Стерлитамака, в которой подросток напал на одноклассницу и учителя.

"Изъята документация, представляющая интерес для следствия", - говорится в телеграм-канале СКР.
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школа, Башкирия, нападение, СКР(2018)|Фото: Следственный комитет РФ

Напомним, по предварительной версии, сегодня 17-летний ученик коррекционного класса данной школы пришел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, а также нанес ножевое ранение учителю. После этого он разлил горючее вещество и поджег его, а также ранил сам себя. Сработала пожарная сигнализация, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа.

В результате пожара никто не пострадал, сам подросток и потерпевшие госпитализированы. Возбуждено сразу два уголовных дела.

Следователи провели обыск в квартире и допросили родителей 17-летнего подозреваемого.



Развитие сюжета: Ранее 18.04.2018 15:59 Мск
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18.04.2018 15:08 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:08 Екб


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СК провел обыск в офисе предприятия, отвечавшего за охрану в школе Стерлитамака
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