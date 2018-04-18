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Уралвагонзавод восстановит первую боевую машину пехоты
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БМП, объект 765, Уралвагонзавод (2018) | Фото: uralvagonzavod.ru

Экспозицию выставочного комплекса Уралвагонзавода ждет пополнение. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, завод приступил к восстановлению легендарной боевой машины пехоты - "объект 765", ставшей базой для создания БМП-1, разработанной в середине 60-х годов конструкторским бюро Челябинского тракторного завода.

"Объект 765" был произведен в 1974 году и на протяжении многих лет использовался на ЧТЗ для различных испытаний. В 2013 году было принято решение о его передаче Уралвагонзаводу.

БМП, объект 765, Уралвагонзавод(2018)|Фото: uralvagonzavod.ru

Учитывая, что машина выработала свой ресурс и готовилась к уничтожению, она достаточно серьезно повреждена. Однако, как подчеркивают специалисты механосборочного производства Уралвагонзавода, это не станет серьезной помехой для восстановительных работ. На предприятии не в первый раз занимаются реконструкцией исторической бронетехники, поэтому воссоздание БМП-1 будет выполнено по всем правилам.

Предстоит досконально изучить чертежи, соблюсти все конструкторские и производственные параметры. Эта достаточно долгая, тонкая и кропотливая работа уже началась. Восстановлен внешний вид ходовой части "объекта 765". Машину оснастили 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром".

БМП, объект 765, Уралвагонзавод(2018)|Фото: uralvagonzavod.ru

"Наша коллекция расширяет границы: теперь в ней есть техника производства не только Уралвагонзавода, но и других предприятий корпорации. В 2017 году у нас появился "объект 781", который окрестили "дедушкой" сегодняшнего "Терминатора", а теперь - "объект 765". Он станет украшением нашей коллекции, займет достойное место в экспозиции музея и восполнит разрыв в ряду машин, характеризующих развитие конструкторской и технологической мысли в области разработки и производства бронетехники. Уверена, БМП-1 будет интересна посетителям", - отмечает директор Выставочного комплекса Уралвагонзавода Алла Пислегина.

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18.04.2018 14:50 Мск | Нижний Тагил | Давыдов Денис
16:50 Екб


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Уралвагонзавод восстановит первую боевую машину пехоты
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