"Красный" мэр Локоть идет на выборы губернатора. Удальцов призвал его провести праймериз

в этот день
18.04.18
16:34
В Екб.18:34
Глава тюменского МЧС заявил о сокрытии Казахстаном паводковых данных
Что стало со школой в Башкирии, которую поджег устроивший резню ученик. ФОТО
В Росгвардии прокомментировали инцидент с "капитаном на Prado"
Главное
Совфед поддержал идею вернуть прокуратуре контроль над следствием

Тема дня
Китай и США не спешат начинать торговую войну Некоторые усмотрели готовность Пекина к капитуляции в начавшемся противостоянии с Вашингтоном. Однако и сами США сбавляют обороты в торговой войне – анонсированные санкции пока не вступили в силу, более того, отложен даже последний пакет антироссийских санкций.
18.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
политика ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 692



Новости
18.04.2018 15:54 Мск (17:54 Екб)
политика | Сибирский ФО | В России
"Красный" мэр Локоть идет на выборы губернатора. Удальцов призвал его провести праймериз
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Анатолий Локоть, стратегия-2030 (2018) | Фото: novo-sibirsk.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил свое решение принять участие в выборах губернатора Новосибирской области. Как сообщает издание Тайга.Инфо, на торжественной церемонии открытия в метрополитене поезда-галереи "Неизвестная Сибирь" он ответил на прямой вопрос журналистов.

"Да, однозначно (приму участие, - прим. Накануне.RU). И моё вчерашнее выступление и встреча с партийным активом, прежде всего, направлены на то, что если выдвигает партия, я беру эту ношу на себя, соглашаюсь выполнять эти обязанности. У меня есть опыт и знания, я чувствую силы. Но я также хорошо понимаю, что без поддержки, не только партийной, но и общественной, реализовать это невозможно", - отметил градоначальник.

Отметим, что на выборах президента в Новосибирской области кандидат от коалиции патриотов и коммунистов Павел Грудинин сумел получить 16,39% избирателей. На некоторых участках в местном Академгородке Грудинин сумел получить 20-24%, а на участке в Новосибирском государственном университете - 26,9%. В Северном районе Новосибирской области Грудинин сумел и вовсе выиграть у Владимира Путина, получив 48,8% против 43,7% у действующего президента.

Также стоит напомнить, что свою победу на выборах мэра Новосибирска Локоть одержал, будучи выдвинутым коалицией из целого ряда партий. Так, в какой-то момент в его пользу свою кандидатуру снял выдвинутый "Родиной" влиятельный аппаратчик Андрей Ксензов. Также Локтя поддержал ряд общественных организаций в городе и местные либералы. На выборах же губернатора в сентябре 2018 года Локоть может оказаться без коалиции. Поддержавший кандидата от КПРФ в президентскую кампанию лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов в разговоре с корреспондентом Накануне.RU заявил, что движение будет настаивать на проведении праймериз в Новосибирске. Впрочем, и идею поддержать Локтя он отвергать не стал.

"Не хочу категорично ставить вопрос. Понимаем, что до проведения праймериз надо дорасти. В каких-то регионах это получается, как в Москве. Мы просто призываем всех наших союзников использовать этот опыт. Но это не значит, что если в каких-то регионах праймериз не пройдут, мы не будем иметь с ними дело. Процесс постепенный. Принимать окончательное решение по Новосибирску пока еще рано. Может быть, они, все же, праймериз и проведут, и мы посмотрим, какие еще есть кандидатуры, кроме Локтя. В мае определимся", - заявил Удальцов.

ПДС НПСР, которое также входило в коалицию вокруг Грудинина на выборах президента России, пока со своей позицией на выборах мэра Новосибирска не определилось. Координатор Постоянного совещания патриотов Юрий Болдырев в разговоре с корреспондентом Накануне.RU отметил, что ключевая задача для организации на ближайшее время - добиться от КПРФ анализа прошедших в марте выборов и выработать позицию по иску о признании их результатов недействительными.

Неудачной попыткой новосибирских областных властей и врио главы региона Андрея Травникова договориться с влиятельным в регионе бывшим полпредом Сибирского федерального округа Виктором Толоконским и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым объяснил выдвижение Локтя политолог Константин Калачев.

"И с ним, и с Толоконским пытались договориться. Даже ходили слухи, что не так давно врио встречался с Зюгановым. Похоже, есть интересы и партийные, и личные, и у Локтя, и у Толоконского, и у остальных", - прокомментировал Константин Калачев.

Он также напомнил, что для участия в выборах губернатора действующему мэру Новосибирска необходимо пройти муниципальный фильтр. По его мнению, руку на пульсе тут будет держать Администрация президента.

"На президентских выборах там (в Новосибирске, - прим. Накануне.RU) уполномоченным консультантом по выборам работал Дмитрий Гусев. Найдутся и в этот раз консультанты. Очевидно, конечно, что большую роль будет играть региональный фактор, но если речь будет идти о том, чтобы помочь преодолеть муниципальный фильтр - такие решения принимаются в Москве", - полагает политолог.

Другие новости по темам: КПРФ, выборы в Новосибирске, Новосибирская область, выборы губернатора 2018, Толоконский, Зюганов, Грудинин, Локоть, Травников
18.04.2018 15:54 Мск | Иван Зуев
17:54 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.04.2018 15:38 Мск
Локоть заявил, что всерьез задумался об участии в выборах губернатора Новосибирской области








Добавить комментарий:

"Красный" мэр Локоть идет на выборы губернатора. Удальцов призвал его провести праймериз
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+