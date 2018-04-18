"Красный" мэр Локоть идет на выборы губернатора. Удальцов призвал его провести праймериз

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил свое решение принять участие в выборах губернатора Новосибирской области. Как сообщает издание Тайга.Инфо, на торжественной церемонии открытия в метрополитене поезда-галереи "Неизвестная Сибирь" он ответил на прямой вопрос журналистов.

"Да, однозначно (приму участие, - прим. Накануне.RU). И моё вчерашнее выступление и встреча с партийным активом, прежде всего, направлены на то, что если выдвигает партия, я беру эту ношу на себя, соглашаюсь выполнять эти обязанности. У меня есть опыт и знания, я чувствую силы. Но я также хорошо понимаю, что без поддержки, не только партийной, но и общественной, реализовать это невозможно", - отметил градоначальник.

Отметим, что на выборах президента в Новосибирской области кандидат от коалиции патриотов и коммунистов Павел Грудинин сумел получить 16,39% избирателей. На некоторых участках в местном Академгородке Грудинин сумел получить 20-24%, а на участке в Новосибирском государственном университете - 26,9%. В Северном районе Новосибирской области Грудинин сумел и вовсе выиграть у Владимира Путина, получив 48,8% против 43,7% у действующего президента.

Также стоит напомнить, что свою победу на выборах мэра Новосибирска Локоть одержал, будучи выдвинутым коалицией из целого ряда партий. Так, в какой-то момент в его пользу свою кандидатуру снял выдвинутый "Родиной" влиятельный аппаратчик Андрей Ксензов. Также Локтя поддержал ряд общественных организаций в городе и местные либералы. На выборах же губернатора в сентябре 2018 года Локоть может оказаться без коалиции. Поддержавший кандидата от КПРФ в президентскую кампанию лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов в разговоре с корреспондентом Накануне.RU заявил, что движение будет настаивать на проведении праймериз в Новосибирске. Впрочем, и идею поддержать Локтя он отвергать не стал.

"Не хочу категорично ставить вопрос. Понимаем, что до проведения праймериз надо дорасти. В каких-то регионах это получается, как в Москве. Мы просто призываем всех наших союзников использовать этот опыт. Но это не значит, что если в каких-то регионах праймериз не пройдут, мы не будем иметь с ними дело. Процесс постепенный. Принимать окончательное решение по Новосибирску пока еще рано. Может быть, они, все же, праймериз и проведут, и мы посмотрим, какие еще есть кандидатуры, кроме Локтя. В мае определимся", - заявил Удальцов.

ПДС НПСР, которое также входило в коалицию вокруг Грудинина на выборах президента России, пока со своей позицией на выборах мэра Новосибирска не определилось. Координатор Постоянного совещания патриотов Юрий Болдырев в разговоре с корреспондентом Накануне.RU отметил, что ключевая задача для организации на ближайшее время - добиться от КПРФ анализа прошедших в марте выборов и выработать позицию по иску о признании их результатов недействительными.

Неудачной попыткой новосибирских областных властей и врио главы региона Андрея Травникова договориться с влиятельным в регионе бывшим полпредом Сибирского федерального округа Виктором Толоконским и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым объяснил выдвижение Локтя политолог Константин Калачев.

"И с ним, и с Толоконским пытались договориться. Даже ходили слухи, что не так давно врио встречался с Зюгановым. Похоже, есть интересы и партийные, и личные, и у Локтя, и у Толоконского, и у остальных", - прокомментировал Константин Калачев.

Он также напомнил, что для участия в выборах губернатора действующему мэру Новосибирска необходимо пройти муниципальный фильтр. По его мнению, руку на пульсе тут будет держать Администрация президента.

"На президентских выборах там (в Новосибирске, - прим. Накануне.RU) уполномоченным консультантом по выборам работал Дмитрий Гусев. Найдутся и в этот раз консультанты. Очевидно, конечно, что большую роль будет играть региональный фактор, но если речь будет идти о том, чтобы помочь преодолеть муниципальный фильтр - такие решения принимаются в Москве", - полагает политолог.