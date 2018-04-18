В Прикамье подвели итоги отопительного сезона: аварий больше, отключений меньше

Предварительные итоги отопительного периода 2017-2018 г. обсудили сегодня участники заседания правительства Пермского края. По словам губернатора Максима Решетникова, с задачами на отопительный сезон справились, при этом число людей, которые подверглись отключениям, сократилось, но количество аварий выросло, сообщили Накануне.RU

В частности, количество населения, попавшего под отключение коммунальных ресурсов составило 74 тыс. 343 человек, что на 20% меньше, предыдущего отопительного сезона. При этом количество аварий на инженерных сетях и объектах жилищно-коммунального хозяйства с прошлого года увеличилось на 27,2%. Это является следствием многолетней изношенности коммунальных сетей, влияния погодных условий и человеческого фактора.

"Блоку ЖКХ надо сделать выводы и обратить внимание на качество приемки объектов во время подготовки к отопительному сезону и на работу коммунальных и аварийных служб. Как мы знаем, в ряде случаев можно было ситуацию до ЧС не доводить. Для этого требовалось принятие своевременных решений по устранению аварий", — подчеркнул губернатор.



По словам зампреда правительства — руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Антона Удальева, чрезвычайные ситуации, произошедшие в крае, носят локальный характер. В том числе, влияние на оперативность оказала двухуровневая система власти в муниципалитетах.

"В качестве мер по предупреждению аварийных ситуаций на объектах ЖКХ использовались жесткий контроль исполнения инвестиционных и производственных программ, точечная модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе за счет бюджетных средств, Также был ужесточен контроль за исполнением предписаний Ростехнадзора, повышено качество тренировок и обучения органов местного самоуправления и соответствующих служб ЖКХ", — пояснил руководитель РСТ.

По словам Антона Удальева, в регионе выстроена система обмена информацией, связанной с нарушением функционирования системы ЖКХ. Все задействованные структуры предоставляют данные в установленные сроки, что позволяет специалистам РСТ оперативно предпринимать необходимые меры.

Глава Горнозаводского муниципального района Александр Афанасьев отметил, что авария в поселке Сараны выявила слабые места в работе, сейчас производится их устранение и оценка уровня оказания коммунальных услуг.

Губернатор поручил руководителю РСТ Антону Удальеву подготовить доклад с конкретными предложениями по оказанию содействия Горнозаводскому району по коммунальными вопросам.