За первый квартал 2018 года энергетики "Пермэнерго" подключили к сетям почти 2,3 тысячи новых потребителей

С января по март 2018 года филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" выполнил 2 тыс. 283 договора технологического присоединения. В результате произведено подключение новых клиентов на общую мощность 43,5 МВт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергокомпании. Наибольшее количество присоединений – более 60% от общего количества - выполнено в городе Перми и Пермском районе, других близлежащих от краевого центра территориях. Порядка 90% договоров технологического присоединения, реализация которых требовала капитальных затрат, филиал "Пермэнерго" выполнил хозяйственным способом, без привлечения подрядных организаций. "Осуществление мероприятий по технологическому присоединению собственными силами электросетевого предприятия позволяет сократить сроки исполнения договоров, снизить затратную часть процесса техприсоединения", поясняют в компании.

18.04.2018 14:00 Мск | Давыдов Денис

16:00 Екб





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За первый квартал 2018 года энергетики "Пермэнерго" подключили к сетям почти 2,3 тысячи новых потребителей