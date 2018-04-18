Бронированный Mercedes-Benz Pullman Путина продают за 8,5 млн рублей

На портале объявлений о продаже машин появился бронированный автомобиль Mercedes-Benz Pullman. Отмечается, что на автомобиле передвигался президент России Владимир Путин.

"Автомобиль специального назначения использовался в кремлевском гараже в годы правления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На этом автомобиле он выезжал на официальные и не официальные встречи", - говорится в объявлении.

Владельцы просят за автомобиль 8,5 млн рублей. Уточняется, что Mercedes-Benz Pullman сейчас находится в частной коллекции.

Лимузин был произведен в 2003 году по специальному заказу.

Его одометр говорит о том, что машина прошла 88 тыс. км. Класс бронирования авто самый высокий - В7/В7. Этот Мерседес участвовал в выставке "90 лет ГОН" наряду с W140 и W220 Guard.

Напомним, скоро российские чиновники должны пересесть на машины проекта "Кортеж".

"Кортеж" был запущен в 2012 году. В его рамках предполагается создание лимузинов, седанов и внедорожников для высших лиц государства. Первый "выезд" такого автомобиля планируется осуществить на инаугурации президента в мае. Машину уже протестировал Владимир Путин.