Шевченко и шестеро от КПРФ. Левые запустили праймериз на выборы мэра Москвы

Лево-патриотические силы инициировали праймериз по определению кандидата на пост мэра Москвы. Праймериз, о которых первым сообщило Накануне.RU, стартуют 19 апреля. Голосование будет проходить в течение месяца на портале www.moscow2018.org. Организаторы сегодня выступили на пресс-конференции, по их словам, они не сомневаются в "чистоте проекта", заявляя, что "накрутка голосов" невозможна.

Для кандидатов, участвующих в голосовании, был разработан ряд критериев.

"Человек должен быть политиком, общественным деятелем лево-патриотического спектра, он должен быть связан с Москвой… быть известным среди москвичей конкретными делами. Он должен быть публичным человеком и по закону должен иметь право принимать участие в выборах", - рассказал координатор движения "Левый фронт", один из организаторов праймериз Сергей Удальцов.

По его словам, при проведении предварительного голосования учтен опыт праймериз, которые проходили перед президентскими выборами.

"Они вызвали определенный интерес. Победитель праймериз Павел Николаевич Грудинин стал кандидатом от широкого блока лево-патриотических сил, вокруг него сформировалась коалиция… При всех сложностях и грязном формате выборов он выступил очень достойно… Праймериз помогли определиться, что именно он пользуется наибольшим интересом среди наших избирателей", - прокомментировал оппозиционер.

Как он отметил, в преддверии выборов мэра Москвы было решено двигаться в том же направлении. "Только, в отличие от осенних праймериз, сейчас мы их организуем совместно. Это не только "Левый фронт", но и КПРФ откликнулась, мы очень рады и праймериз будем проводить совместно - контролировать процесс голосования и подводить итоги", - отметил он.

По мнению Удальцова, кандидатом в мэры Москвы от лево-патриотических сил должен быть тот человек, который в ходе праймериз получит серьезную поддержку сторонников.

В стартовом списке для предварительного голосования заявлены шесть представителей от КПРФ, а "Левый фронт" делегирует общественного деятеля, журналиста Максима Шевченко, который уже заявлял о желании поучаствовать в этом процессе.

Предложить свою кандидатуру, соответствующую критериям, могут и сами москвичи.

По итогам организаторы предложат КПРФ поддержать кандидатов из числа лидеров праймериз.

"Люди с большим энтузиазмом поддержат того, кто прошел предварительный отбор, чем человека, который будет навязан в результате кулуарных переговоров", - уверен Удальцов.

Депутат от КПРФ Владимир Родин в свою очередь подчеркнул, что практика предвыборного обсуждения показала эффективность праймериз, поскольку "новые слои избирателей приходят на выборы".

В выборе кандидатур на участие в праймериз по выборам кандидата на пост мэра Москвы приняли участие все 34 отделения КПРФ в Москве. По итогам отбора были названы 12 фамилий, но по разным обстоятельствам, как отметил парламентарий, в списке кандидатов на праймериз остались шесть человек.

Это депутат Мосгордумы Николай Зубрилин, член ЦК КПРФ Павел Тарасов, депутат Госдумы Валерий Рашкин, депутат Госдумы Денис Парфенов, депутат Госдумы шестого созыва Вадим Кумин и депутат Моссовета 21-го созыва, депутат Мосгордумы 1,2 и 3 созывов Евгений Балашов.

"Это позиция коммунистов, а позиция москвичей может отличаться, может дополнять, и мы надеемся на это, чтобы каким-то образом развивать наши возможности", - сказал Родин.

Писатель Захар Прилепин также выразил надежду на то, что в списке на праймериз появятся не только коммунисты, поддержав идею выдвижения Максима Шевченко.

Организаторы проекта объяснили, почему в списке отсутствует кандидатура Павла Грудинина. Родин отметил, что кандидат в президенты РФ "все-таки больше подмосковный лидер".

"Если в ходе праймериз с его стороны возникнет малейшее движение в эту сторону, то не только организаторы, но и москвичи его поддержат всемерно", - сказал Удальцов.

В лево-патриотическом блоке также заявили, что не собираются ориентироваться на то, кто будет баллотироваться на выборы мэра Москвы от партии власти. Родин отметил, что ориентация идет "не на того, кто будет на противоположном берегу, а на мнение москвичей", то есть независимо от того, будет выдвигаться Сергей Собянин или нет.

"Если будет новый человек, то это власть ослабит. И наш кандидат должен быть выбран таким, чтобы его авторитет не зависел от того, кто противостоит", - считает депутат.

"Любой сценарий власти предусматривает только одно: всю оппозицию отсечь от кампании и протащить своего кандидата. Наш кандидат поэтому должен быть ярким, сильным, энергичным, независимым, который не боялся бы сценарий этот ломать и навязывать свою стратегию, чтобы москвичи увидели, что это не человек, который просто номер отбывает. А будет на противоположной стороне Сергей Семенович Собянин или найдут какого еще варяга, это уже их проблемы", - добавил Удальцов.