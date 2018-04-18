В Тюменской области индекс промышленного производства вырос на 6%

Индекс промышленного производства в Тюменской области в марте составил 106% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По данным Тюменьстата, рост обеспечен в большей части за счет обрабатывающих производств, где показатель вырос на 8,8%. Индекс добычи полезных ископаемых уменьшился и составил - 99,3%. Наибольшие темпы роста отмечены в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 27,4%; компьютеров, электронных и оптических изделий — 43,3%; металлургическом производстве - 73,7%; обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели - 12,7%; производстве стекла и изделий из стекла - 29,9%; производстве кокса и нефтепродуктов -12,7%.

В производстве пищевых продуктов индекс составил 102,9%. Рост получен в сфере переработки мяса и мясной продукции, рыбы, овощей, в выпуске молочной продукции и продуктов мукомольной и крупяной промышленности.

В обеспечении электрической энергией, газом и паром индекс производства в первый месяц весны вырос на 5,5%.