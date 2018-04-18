Челябинские коммунисты проведут пикет в честь дня рождения Ленина

В Челябинске 22 апреля коммунисты проведут шествие и пикет в честь дня рождения Владимира Ленина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

"Челябинские коммунисты и сторонники КПРФ возложат цветы к памятнику В.И. Ленину на Площади Революции в честь 148-й годовщины со Дня рождения Вождя мирового пролетариата", - рассказали в партии.

Начало в 11 часов.