Челябинские коммунисты проведут пикет в честь дня рождения Ленина

В Челябинске 22 апреля коммунисты проведут шествие и пикет в честь дня рождения Владимира Ленина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения КПРФ.
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"Челябинские коммунисты и сторонники КПРФ возложат цветы к памятнику В.И. Ленину на Площади Революции в честь 148-й годовщины со Дня рождения Вождя мирового пролетариата", - рассказали в партии.
Начало в 11 часов.