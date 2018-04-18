СКР показал, что стало со школой в Башкирии, которую поджег устроивший резню ученик

Следователи СКР Башкирии продолжают осмотр места происшествия в школе №1 Стерлитамака, где ученик устроил резню.

Напомним, по предварительной версии, сегодня 17-летний ученик коррекционного класса данной школы пришел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, а также нанес ножевое ранение учителю. После этого он разлил горючее вещество и поджег его, а также ранил сам себя. Сработала пожарная сигнализация, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа.

В результате пожара никто не пострадал, сам подросток и потерпевшие госпитализированы. Возбуждено сразу два уголовных дела.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, работа продолжается. В присутствии родителей и педагогов опрашиваются школьники, ставшие очевидцами нападения подростка на одноклассниц и учителя, а также поджога. Следователи провели обыск в квартире и допросили родителей 17-летнего подозреваемого.

Также ведомство опубликовало фото класса, где все произошло. На снимках видно, что помещение сильно пострадало от огня.

Напомним, глава Башкирии Рустэм Хамитов, который провел оперативное совещание на месте ЧП, заявил, что по данной ситуации обязательно будет проведен "разбор полетов".