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В Екатеринбурге фигурант громкого дела "Бухты Квинс" дала показания в суде
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Лариса Ассонова подозреваемая в мошенничестве с землей Александра Новикова (2015) | Фото: Накануне.RU

Сегодня в Кировском районном суде Екатеринбурга состоялось заседание по громкому делу "Бухты Квинс", передает корреспондент Накануне.RU. На скамье подсудимых - Лариса Ассонова - одна из фигурантов, она обвиняется в сговоре с бардом Александром Новиковым и бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым в хищении денежных средств пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" с 2010 по 2012 годы.

Подсудимая дала показания. С ее слов, она пришла работать в ПЖСК в 2010 году, а до этого работала риелтором. По ее данным, Шалиманов якобы сам не мог "светиться" в предпринимательской деятельности, а она была его доверенным лицом, через которого он "все контролировал". Как заявила Ассонова, земля ПЖСК "Бухта Квинс" сначала была оформлена на ООО "ДигиталЛайт", которой, по ее данным, управляли Александр Новиков и его сын, а потом ее "переоформили на Александра Васильевича Новикова".

С ее слов, в 2010 году сын Новикова якобы подписывал договоры и собирал деньги на строительство квартир, он также был и подрядчиком, а по сути, "все соглашения сын Новикова подписывал сам с собой", сказала она.

Ассонова должна была вносить все данные о поступлении денег в таблицу, с ее слов, "Новиков и Шилиманов делили деньги между собой, причем Новиков получал больше, так как земля принадлежала ему". Потом, как заявила Ассонова, между ними произошел конфликт.

По ее данным, якобы в 2011 году Шилиманов "не донес" Новикову около 1 млн руб., и тогда Ассонова получила поручение заниматься этим вместо Шилиманова. В конце лета 2014 года, как она заявила в ходе дачи показаний, ей сказали "уничтожить все документы, но я их не уничтожила и за мной началась погоня".

Подсудимая охарактеризовала Шилиманова как "тонкого психолога", якобы оплатившего ей операцию на сердце, после чего она "чувствовала себя обязанной ему", хотя потом и "вернула эти деньги по частям".

Лариса Ассонова, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

По словам Ассоновой, пайщики вносили деньги на счёт ПЖСК "Бухта Квинс", часть средств перечислялась на строительство, но их не хватало.

Стройка остановилась в 2012 году, и Ассонова, как она заявляет, была полностью уверена, что "Бухту Квинс", в которой у нее есть пай, удастся достроить. Однако сейчас она считает иначе.

"Я знаю, что в СМИ появилась информация о том, что объект сдали. Я не представляю, как это произошло", - говорит Ассонова.

Следующее заседание по делу назначено на 17 мая.

Напомним, сам Александр Новиков называл дело по статье "мошенничество" сфабрикованным, а предъявленное ему обвинение "вне закона". По его словам, он является собственником земли, отданной под строительство, стоимостью более 100 млн руб., и вложил в строительство для его завершения еще 72 млн руб. - то есть "больше, чем все пайщики, вместе взятые, в два раза". Пострадавшими по уголовному делу признаны 60 человек, ущерб оценивается в 50 млн руб.

Бухта Квинс, дома(2018)|Фото: facebook.com/aleksandrnovikov001

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18.04.2018 14:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:59 Екб


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В Екатеринбурге фигурант громкого дела "Бухты Квинс" дала показания в суде
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