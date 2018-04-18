Бизнес экс-депутата Госдумы Валерия Язева банкротят кредиторы

Требования банкротства "Югорской строительно-промышленной компании "Ява" оказались связаны с деятельностью головного холдинга, принадлежащего бывшему депутату Госдумы Валерию Язеву. В судах находятся иски кредиторов к другим активам бизнес-империи генерал-майора. Судя по размеру требований, бизнес политика находится на стадии банкротства, процедура наблюдения запущена в нескольких компаниях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сбербанк" на прошлой неделе заявил иск о банкротстве ЮСПК "Ява" из Югорска. В исковых требованиях фигурирует сумма, несопоставимая с оборотами небольшой компании - 169,7 млн руб. Генеральный директор ЮСПК "Ява" Андрей Станкин сообщил Накануне.RU, что компания входит в состав холдинга и иск связан с работой "Сбербанка" и корпорации "Ява".

"Иск подан в контексте взаимодействия группы компаний со "Сбербанком". Руководство холдинга предпринимает все возможное для того, чтобы диверсифицировать ситуацию", - сказал Станкин. Он уточнил, что иск до ЮСПК так и не дошел.

ЮСПК, как следует из данных СПАРКа, на 44% принадлежит бывшему депутату Госдумы от Свердловской, а затем Мурманской области Валерию Язеву. Часть акций находится у УК "Ява", которой Язев владеет вместе с членами своей семьи.

УК "Ява", в свою очередь, уже находится в стадии наблюдения. Свердловский арбитраж принял соответствующее решение в декабре 2017 г. В суд с требованием банкротства обратилась компания "Полипластик Урал", которой УК задолжала 35 млн руб. К иску присоединились другие кредиторы УК "Ява", в том числе, "Газпромбанк", КБ "Агросоюз", "Уральский банк реконструкции и развития", "Ум-банк". Требования кредиторов исчисляются сотнями миллионов рублей, один лишь "Ум-Банк" подал ходатайство о включении в третью очередь долга по кредиту в размере более 200 млн руб.

"Яву-Холдинг", один из основных активов Язева, просит признать банкротом Федеральная налоговая инспекция. По решению суда на предприятии введена процедура наблюдения до конца августа 2018 г.

Процедура наблюдения введена и в отношении ООО "Ява строй" Язева. Как следует из базы данных СПАРК, "Ява строй" заложила часть имущества по кредитам "Бинбанка", "Ум-банка" и "Агросоюза". В отношении компании ведется 18 исполнительных произвовдств по взысканию долгов на общую сумму 25,8 млн руб.

Один из последних исков о банкротстве получило екатеринбургское НПО Восточный институт огнеупоров (владельцы - дети экс-депутата, Светлана, Ксения и Андрей Язевы). "Сбербанк"обратился в арбитраж Свердловской области с требованием банкротства НПО, сумма исковых требований - 169,4 млн руб. Также кредитная организация подала иск в АС Москвы к ООО "Инвестиционные решения", входящему в УК "Ява".