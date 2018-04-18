Великобритания в течение 10 дней ответит на вопросы РФ об отравлении Скрипалей в Солсбери

Постпред Великобритании при Организации по запрещениею химоружия (ОЗХО) Питер Уилсон заявил, что Лондон готов ответить на все вопросы Москвы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Мы ответим как можно скорее, в течение 10 дней, как это установлено Конвенцией (по запрещению химоружия)", - сообщил Уилсон.

Он напомнил, что 13 апреля Россия передала Великобритании список вопросов и "настояла на срочности, запросив ответ не позднее 17 апреля", передает "Интерфакс".

Ранее швейцарские специалисты определили вещество, примененное в Солсбери как газ BZ, который не разрабатывался в России, а также вещество А234, которое при его использовании привело бы к смерти Сергея и Юлию Скрипалей, об этом ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На прошлой неделе был опубликован доклад ОЗХО, согласно которому при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси.

Между тем в России ожидали от экспертов официального, фактологического заключения о химсоставе проб при соблюдении процедуры последовательности сбора и обеспечения сохранности вещественных доказательств. В РФ полагали, что после доклада ОЗХО встанут вопросы, как это вещество оказалось в Великобритании, и как было применено. В Москве также настаивали на том, что Россия должна быть непосредственной участницей расследования, и ей должны быть переданы образцы, отобранные в Англии.

РФ направила свои вопросы по расследованию отравления Скрипалей техническому секретариату ОЗХО, но ответов на них не получила.