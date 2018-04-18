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Приговор одному из организаторов бойни на Депутатской в Екатеринбурге вступил в силу
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Депутатская стрельба Екатеринбург (2016) | Фото: СК РФ по Свердловской области

Приговор одному из организаторов массовых беспорядков на Депутатской вступил в законную силу. Свердловский областной суд оставил приговор Руслана Оглы в силе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В январе текущего года Ленинским районным судом Екатеринбурга Руслан Оглы признан виновным по ч.1.1 ст.212 и ч.2 ст.212 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и четыре года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

"На приговор принесено апелляционное представление прокурором, сторона защиты, осужденный и потерпевшие приговор не обжаловали", - пояснили в облсуде.

Отметим, процесс рассмотрения дела о массовых беспорядках на улице Депутатской в Екатеринбурге продолжается. Всего по основному делу привлечено 19 человек. Суд установил личность всех 19 обвиняемых. В основном это студенты, работают менеджерами, продавцами, имеют судимость.

Напомним, все случилось возле дома казака и предпринимателя Олега Шишова на улице Депутатской. С одной стороны в конфликте участвовал Дмитрий Пестриков и его друзья-цыгане, а также спортсмены-воспитанники местного клуба единоборств – всего более 20 человек; с другой – сам Олег Шишов, а также его друзья-казаки Дутовы. Конфликт перерос в перестрелку. В результате девять пострадавших (возрастом от 17 до 34 лет) были доставлены в различные больницы Екатеринбурга. Впоследствии двое из них скончались в реанимации. Позднее появилась информация о еще одном погибшем – якобы цыгане, личность которого не установлена.

Добавим, в октябре прошлого года дело в отношении казаков, участвовавших в перестрелке, было закрыто: следователи не стали предъявлять им обвинений.

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18.04.2018 13:42 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:42 Екб


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